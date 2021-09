13 Corona-Neuinfektionen hat die Kreisverwaltung Kusel am Donnerstagnachmittag vermeldet – dabei sinkt der Inzidenzwert auf 37,8. Für diese Berechnung (Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner) werden die im Landkreis gemeldeten US-Streitkräfte berücksichtigt. 80 aktive Infektionsfälle sind derzeit bekannt. Die Verteilung der Neuinfektionen: jeweils vier in den Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Oberes Glantal, fünf in der VG Lauterecken-Wolfstein.