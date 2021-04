Der Kreisverwaltung wurden am Wochenende insgesamt 13 Corona-Neuinfektionen gemeldet – sechs am Samstag und sieben am Sonntag. Damit steigt die Anzahl derer, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, auf 1797. Aktuell sind nach Angaben der Kreisverwaltung 122 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt; 49 in der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal, 51 in der VG Kusel-Altenglan und 22 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert liegt im Landkreis Kusel aktuell bei 64,1, berücksichtigt man die im Landkreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte, liegt der Wert bei 60,7. Im Kuseler Impfzentrum haben im Laufe der vergangenen Woche 956 Personen ihre Erst- und 533 ihre Zweitimpfung erhalten. Insgesamt wurden seit Öffnung des Impfzentrums dort 13.737 Impfdosen verabreicht – davon 9646 Erst- und 4091 Zweitimpfungen.