128 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind binnen eines Tages beim Gesundheitsamt gemeldet worden. 41 Fälle wurden in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan registriert, 25 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 62 in der VG Oberes Glantal. Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Kusel steigt damit auf 25.154.

120 Menschen sind bisher an oder mit einer Virusinfektion gestorben. Aktuell gelten 1332 Personen als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert von 663 auf nunmehr 709,4.