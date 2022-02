Insgesamt 124 weitere Infektionen mit dem Coronavirus sind dem Kuseler Gesundheitsamt am Montag gemeldet worden. 27 davon waren schon am Sonntag bekannt geworden. Weitere 97 kamen am Montag kreisweit hinzu. Von diesen entfielen, wie die Kreisverwaltung Kusel weiter mitteilt, auf die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 31 Neuinfektionen. In der VG Lauterecken-Wolfstein wurden deren 15 registriert, in der VG Oberes Glantal 51.

Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemiebeginn erhöht sich damit auf 6886. Beim Gesundheitsamt sind 1540 aktuelle Infektionsfälle bekannt. 88 Menschen sind an den Folgen einer Erkrankung oder im Zusammenhang mit einer Virusinfektion gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Kusel übers Wochenende gesunken. Momentan liegt der Wert an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen bei 698,5. Zuvor betrug er 745,8. Mit berücksichtigt sind dabei die Angehörigen der US-amerikanischen Streitkräfte, die im Landkreis Kusel gemeldet sind. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, die landesweit erfasst wird, ist von 6,58 auf 6,43 zurückgegangen.