Dem Gesundheitsamt des Landkreises Kusel sind bis Donnerstagnachmittag 124 neue Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 33 Fälle registriert, 25 sind es in der VG Lauterecken-Wolfstein, 66 in der VG Oberes Glantal. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nunmehr kreisweit bei 647.