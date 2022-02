Das Landesuntersuchungsamt in Mainz meldet für den Landkreis Kusel am Freitag 122 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die sich aus der Anzahl der Neuinfektionen während dieser Zeit pro 100.000 Einwohner ergibt, liegt bei 609,1. Die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz gibt das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mit 6,41 an. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird aktuell ein Corona-Patient behandelt. Das geht aus den Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor.