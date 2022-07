Das Landesuntersuchungsamt in Mainz meldet am Mittwoch 119 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis. Derzeit sind 1709 aktive Corona-Fälle im Kreis bekannt. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 595,6. Die hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird, Stand Mittwochabend, kein Corona-Patient behandelt. Gleiches gilt für das Nardini-Klinikum in Landstuhl. Im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern befinden sich derzeit zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation, einer davon muss beatmet werden. Das geht aus den Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor.