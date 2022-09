Die Kurve steigt weiter: 111 neue Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus sind von Mittwoch auf Donnerstagnachmittag beim Gesundheitsamt in Kusel bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden 23 Neuinfektionen in Orten der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan registriert. 31 Infektionen sind bei Bürgern aus Orten der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein nachgewiesen worden. 57 Neuinfektionen gibt es in der VG Oberes Glantal.

Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Kusel klettert damit auf 25.265 seit Beginn der Dokumentation. An oder mit einer Virusinfektion gestorben sind 120 Menschen. Aktuell gelten 1431 als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 721,6.