Ein weiterer Mensch aus dem Landkreis Kusel ist mit beziehungsweise an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Anzahl der Personen, die zum Zeitpunkt des Todes unter einer Infektion oder Erkrankung litten, auf 110. Das hat am Donnerstagnachmittag die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Beim Gesundheitsamt in Kusel sind demnach binnen eines Tages 104 weitere Infektionen aktenkundig geworden. Damit ist die Zahl wieder über die Einhundertermarke geklettert. Am Vortag waren 92 Infektionen registriert worden.

Zurzeit 1038 Infektionen bekannt

25 weitere Menschen aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan haben sich nachweislich mit dem Virus angesteckt. 34 neue Fälle sind in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein registriert worden, 45 in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal.

Seit Beginn der Registrierung sind laut Kreisverwaltung im Landkreis Kusel insgesamt 19.945 Corona-Infektionen gezählt worden. Aktuell gelten 1038 Kreisbürger als infiziert.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist damit deutlich geklettert. Betrug sie am Mittwoch noch 492,7, so pendelte sie sich am Donnerstag bei 633,5 ein. Berücksichtigt sind dabei die im Landkreis Kusel gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte.