Die Kreisverwaltung hat am Freitag 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 62 im Oberen Glantal, 12 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und 14 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Im Kreis sind damit derzeit 695 aktive Corona-Fälle registriert. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, steigt auf 506,2. Am Donnerstag lag er noch bei 403,4. Die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 4,96.