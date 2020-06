Das Christliche Jugenddorf (CJD) Rheinland-Pfalz-Mitte mit Sitz in Wolfstein wird zum 1. August mit seinem Schwesterverband im Saarland fusioniert. Entsprechende RHEINPFALZ-Informationen hat der Gesamtvorstand bestätigt. Der Gesamtleiter des neuen Verbands Saar-Pfalz wird seinen Sitz in Homburg haben, sein Stellvertreter wird Günther Cossmann, bisher einer der beiden Gesamtleiter in Wolfstein. Er bleibt vor Ort. Cossmanns Kollege Harald Luft hingegen hat das Unternehmen bereits de facto verlassen.

Grund für die Fusion ist die geringe Größe. Das CJD Rheinland-Pfalz-Mitte hat rund 250 Mitarbeiter und ist damit einer der größten Arbeitgeber im Landkreis Kusel. Die Sollgröße für CJD-Regionalverbände beträgt jedoch gut 600 Mitarbeiter. Zudem wirtschaftet Wolfstein deutlich in den roten Zahlen.

Entlassungen sind derzeit keine geplant. Jedoch stellt das CJD alles auf den Prüfstand. Auch das Tierheim Jettenbach, das das Jugenddorf für die Kommunen in der Region betreibt. Auch dieses Projekt ist defizitär, weswegen um eine erhöhte Unterstützung der Kommunen nachgesucht wird.