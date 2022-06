Der Rotary Club Kusel unterstützt eine politische Bildungsreise für Jugendliche des CJD Wolfstein mit 1100 Euro. Behandelt wird der Terror der Nationalsozialisten. Die fünftägige Fahrt führt nach Dachau. 16 junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren, die in Wohngruppen des CJD in und um Wolfstein leben, nehmen an der Fahrt teil. Besichtigt werden neben dem ehemaligen Konzentrationslager auch die Orte in München, an denen die Geschwister Scholl Widerstand leisteten, und das Nürnberger Reichsparteitagsgelände. Ein zweiter Geldgeber ist das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ mit seiner Kuseler Fach- und Koordinierungsstelle für den Landkreis.