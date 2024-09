Sozialdemokrat Christoph Schneider, seit 2019 Ortsbürgermeister in Etschberg, will in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan Nachfolger von Verwaltungschef Stefan Spitzer (CDU) werden. Der Familienvater (zwei Kinder) kündigte seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt bei der Wahl im kommenden Jahr an. In der Verbandsgemeinde würden dringend neue Impulse und ein frischer Wind benötigt.

Wie der 38-Jährige gegenüber der RHEINPFALZ mehrfach betonte, sei ihm vor allem Transparenz wichtig. Als SPD-Mitglied werde er selbstverständlich von der Partei unterstützt, ihm sei jedoch daran gelegen, „allen die Chance zu geben, mitzureden“. Deshalb lädt er für Montag, 9. September, nach Etschberg ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Dort findet ab 19.30 Uhr zunächst die Nominierungskonferenz der SPD statt, ehe Schneider seine Idee einer Wählerinitiative vorstellen will. „Ich möchte etwas Modernes machen, bei dem sich auch Menschen einbringen können, die nicht parteilich organisiert sind.“

Wer sich in der Wählerinitiative engagiere, könne Ideen, Wünsche und Anregungen einbringen. „Gemeinsam können wir so einen guten Plan für eine positive Zukunft unserer Verbandsgemeinde entwickeln“, kündigte Schneider an. Er wolle „allen Demokratinnen und Demokraten unserer Verbandsgemeinde“ die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen.