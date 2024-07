In den Gemeinden, in denen es keine Urwahl des Ortsbürgermeisters gab, werden nun nach und nach die neuen Ortschefs vom jeweiligen Rat gewählt. In Etschberg war’s einstimmig.

Der bisherige ist zugleich der neue Etschberger Ortsbürgermeister: Christoph Schneider wurde am Mittwochabend bei der konstituierenden Ortsgemeinderatssitzung einstimmig wiedergewählt. Ebenfalls einstimmig fielen die Abstimmungen für die Beigeordneten aus. Neuer Erster Beigeordneter ist Ulrich Urschel. Er war zuvor zweiter Beigeordneter und tritt die Nachfolge von Andreas Emrich an, der aus dem Rat ausgeschieden war und nicht mehr zur Wahl stand. Stephan Frosch ist neuer zweiter Beigeordneter.

Ideen, um Grundsteuer zu senken

Vor fünf Jahren hatte Christoph Schneider zum ersten Mal bei den Kommunalwahlen kandidiert und wurde damals vom Ortsgemeinderat zum Ortsbürgermeister gewählt. Der 38-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist als Marketingmanager tätig. In Etschberg ist er stark verwurzelt und Mitglied in allen sechs örtlichen Vereinen. Seit 2018 gehört er der SPD an. Seine Hobbys sind „das Reisen und die Kommunalpolitik“. Sein Ziel: „Wir müssen von den hohen Hebesätzen runter.“ Laut Schneider liegen die Grundsteuerhebesätze aktuell bei der Grundsteuer A bei 855 Prozent und bei der Grundsteuer B bei 650 Prozent. Um eine Senkung zu erreichen, sind zwei Windräder geplant, von denen eines auf einer Fläche der Ortsgemeinde entstehen soll. Zudem soll ein Solarpark auf einer sechs Hektar großen Fläche gebaut werden. Die dadurch erzielten Einnahmen könnten den Etschberger Haushalt spürbar entlasten, sagt Schneider.

Zur Stärkung der Dorfgemeinschaft und der Finanzen plant er mehrere Veranstaltungen. Etschberg sei eines der wenigen Dörfer im Landkreis, die die örtliche Kerwe in Eigenregie veranstalten, sagt der Ortsbürgermeister. Auch die Tanztees, monatliche Tanzveranstaltungen, die in Etschberg vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurden, seien „sehr gut besucht“. Bereits in der zu Ende gegangenen Legislaturperiode hatte der Rat beschlossen, den Brandschutz im Dorfgemeinschaftshaus zu verbessern. Die etwa ein halbes Jahr dauernden Arbeiten werden bald beginnen, ebenso wie der Glasfaserausbau im Dorf. Etschberg nimmt an der Initiative „Zukunfts-Check Dorf“ teil, die vom Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz gefördert wird. Laut Schneider handelt es sich dabei um eine „abgespeckte Dorferneuerung“.