Christina Schäfer ist seit Anfang Februar neue Leiterin für die Wohnangebote im „Haus im Westrich“ in Kusel. Die Sozialpädagogin kommt aus der Praxis, und der Bezug zu den Menschen ist ihr weiterhin wichtig. Aber auch Tiere spielen bei ihr eine Rolle: ein Bearded Collie und eine Großeselstute.

Die ersten Arbeitstage in Kusel hatten es für Christina Schäfer schon so richtig in sich. „An meinem ersten Tag hier gab es ein Problem mit der Wasserleitung.“ Und wenige