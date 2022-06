Ein erfolgreiches Wochenende erlebte Christina Kuhn beim Reit- und Springturnier des Reit- und Fahrvereins Miesau. Die 37-jährige Bankfachwirtin verbuchte mit der neunjährigen Zweibrücker Stute Calela zwei Siege in Springprüfungen.

Dies gelang Christina Kuhn von der CJD-Sportgemeinschaft Wolfstein in der Springprüfung der Klasse L bei einem Vorsprung von 2,79 Sekunden und in der Punktespringprüfung der Klasse L mit Joker, die das Reitpaar mit einem Vorsprung von 1,83 Sekunden gewann. In dieser Prüfung belegte sie mit Quantico noch Rang drei. Einen weiteren dritten Platz sicherte sie sich mit Calela in der Springprüfung der Klasse L mit steigenden Anforderungen.

Dritte Plätze gab es für Caroline Großgloß vom Reit- und Fahrverein Brücken mit Little Easy in der Punktespringprüfung der Klasse M mit Joker, für Luis Moser aus Jettenbach mit dem 15-jährigen Hengst Südwind in der Dressurprüfung der Klasse A mit zwei Sternen und für Sabine Lothschütz vom Reit- und Fahrverein Brücken mit dem sechsjährigen Holsteiner Schimmel-Wallach Quirinos in der Springprüfung der Klasse L.

Im Pony-Führzügel-Wettbewerb gewann Sehry Mahbub vom RFV Brücken mit Diego Rivera die zweite Abteilung und in der dritten Abteilung im Reiter-Wettbewerb kam Haya Mahbub, ebenfalls vom RFV Brücken mit dem gleichen Pferd auf Rang drei.