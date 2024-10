Kaum eine Sportart trendet in jüngster Vergangenheit so sehr wie Darts. Christian und Sina Zeise lieben den Sport, haben in Pfeffelbach einen Dartshop eröffnet – und wollen ein Fantreffen mit einem Profi organisieren.

In den Räumen des ehemaligen Küchenstudios tut sich etwas. Dartsliebhaber und Interessierte können sich dort seit einigen Tagen vom Ehepaar Christian und Sina Zeise beraten lassen. Seit 30 Jahren ist Christian Zeise von dem Sport fasziniert. Die Idee, einen Laden zu eröffnen, kam ihm vor fünf Jahren. Denn ein solches Geschäft habe in der Region gefehlt, erzählt er.

Wollte man Dartpfeile und Co. als Sportler vor dem Kauf selbst in der Hand halten, musste man vorher entweder bis nach Alzey oder Saarwellingen fahren. Eine Eröffnung in Pfeffelbach habe sich angeboten, da genügend Parkplätze für die Interessenten, die von überall her kommen, vorhanden seien. Außerdem sei die gute Anbindung an die Autobahn von Vorteil. Nun kann man in der St. Wendeler Straße 37 im Angebot von Familie Zeise stöbern und muss sich nicht durch Online-Shops wühlen.

Verkaufsfläche fast verdreifacht

„Die Haptik ist wichtig. Man will ja nicht die Katze im Sack kaufen“, sagt Zeise. Schon um 10 Uhr morgens fliegen bei „ Darts Zeise“ die Pfeile in Richtung der Dartscheiben, die Kunden können ausgiebig testen. Es sei ihnen wichtig gewesen, einen Laden mit Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, sodass sich die Kunden gerne im Geschäft aufhalten würden, ergänzt Sina Zeise. „Deswegen hat sie auch die grüne Tapete ausgesucht“, fügt ihr Ehemann lachend hinzu. Nicht nur Christian und Sina Zeise, auch Schäferhündin Faith und der kleine Mischling Fiby begrüßen die Kunden schon an der Tür.

Zuvor hatte das Ehepaar Zeise den Kunden auf 45 Quadratmetern in Dennweiler-Frohnbach mit Rat und Tat zur Seite gestanden. In Pfeffelbach bieten die beiden auf 120 Quadratmetern Verkaufsfläche rund 10.000 verschiedene Produkte an – Dartpfeile, Dartscheiben und jede Menge Zubehör. Die Beratung stehe immer an erster Stelle, wissen die Zeises, denn nur dann seien Kunden bereit, für ein auf sie zugeschnittenes Produkt auch mal etwas mehr zu zahlen. „35 oder 180 Euro – wichtig ist, dass man damit zurechtkommt“, erzählt der Inhaber des Ladens. Vom Amateur bis zum Profispieler solle jeder fündig werden.

Fantreffen mit Dartprofi

Auch als Sponsor von Dartspielern aus der Region sind die Inhaber des Dartshops engagiert: etwa bei Björn Quoiffy und Florian Rein, die auch gerne eine Partie im Laden spielen. Im Angebot finden sich namhafte Marken wie Target, One80 oder Shot. Sich einmal komplett ausstatten zu lassen, sei kein Problem, sagen die Zeises – selbst die passende Beleuchtung für die Dartscheibe lässt sich in Pfeffelbach finden.

Björn Quoiffy testet die Dartpfeile direkt im Laden. Foto: drle

In Zukunft soll der Laden aber nicht nur für den reinen Verkauf genutzt werden. In regelmäßigen Abständen sind Veranstaltungen geplant, um noch mehr Menschen für den Sport zu begeistern. So sei geplant, für 2025 ein Fantreffen mit einen Spieler aus den Top 16 der Professional Darts Corporation (PDC) zu organisieren. „Dafür ist Pfeffelbach zu klein“, scherzt Zeise, der mit hohem Andrang rechnet.

Immer mehr Frauen greifen zu den Pfeilen

Zeises Kundenkreis besteht überwiegend aus Männern. Aber er beobachte, dass auch immer mehr Frauen zu den Dartpfeilen greifen, sagt er. Dieser Wandel habe sich etwa 2020 mit der steigenden Bekanntheit der englischen Dartspielerin Fallon Sherrock ergeben. „Seitdem kann man eine Verteilung von 30 Prozent Frauen zu 70 Prozent Männern im Sport feststellen – auch wenn das im Fernsehen anders rüberkommt.“ Zeises Zielgruppe hat sich also vergrößert. Deren Erwartungen versucht er künftig auch im eigenen Onlineshop (zdart.de) zu erfüllen.