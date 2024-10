Auch die Ortsgemeinde Rothselberg ist seit Montagabend nicht mehr ohne: Christian Hemmer (47) wurde zum Ortschef gewählt und tritt die Nachfolge von Rainer Mohr an, der dem Gemeinderat erhalten bleibt.

Auf Anfrage mehrerer Ratsmitglieder hin, hatte sich Christian Hemmer zur Kandidatur bereiterklärt. Obwohl er zuvor nicht im Ortsgemeinderat aktiv war, bringt der Verwaltungsbetriebswirt als Mitarbeiter der Stadt Kaiserslautern Erfahrung in der Kommunalpolitik mit. Hemmer ist in Rothselberg aufgewachsen, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Früher war er aktiver Fußballspieler im örtlichen Sportverein, in dessen Vorstandschaft er noch heute tätig ist. Zu seinen Hobbys zählen „leichte sportliche Betätigungen“, zu denen er Wandern und Radfahren zählt.

Nachdem Hemmers Vorgänger Rainer Mohr nach 15 Jahren im Amt nicht mehr kandidiert hatte und es daher bei der Kommunalwahl im Juni keinen Ortsbürgermeisterkandidaten gegeben hatte, war auch die konstituierende Ratssitzung in Rothselberg ergebnislos verlaufen. Nun wählte der Rat Christian Hemmer, der sich letztlich zur Übernahme des Amts bereiterklärt hatte. In seiner neuen Funktion möchte sich Hemmer zunächst einen umfassenden Überblick über die Gemeinde verschaffen und die Arbeit seines Vorgängers fortsetzen. Vor allem der bereits begonnene Bau eines neuen Kinderspielplatzes sowie die Sanierung der Selberghalle in direkter Nachbarschaft stehen auf der Agenda.

Rat wählt zusätzlichen Beigeordneten

Zudem wird die Sanierung des in die Jahre gekommenen Kindergartengebäudes eine der zukünftigen Herausforderungen sein. Dank der Einnahmen durch die Windräder auf der Gemarkung von Rothselberg ist die finanzielle Lage der Gemeinde stabil, was der neuen Gemeindeführung Gestaltungsspielraum bietet.

Personelle Veränderungen gibt es im Ortsgemeinderat. Christoph Walg wurde zum neuen Ersten Beigeordneten gewählt, Peter Baumhardt fungiert als weiterer Beigeordneter. In der vergangenen Amtsperiode war Baumhardt Erster Beigeordneter, Mathias Paul war weiterer Beigeordneter gewesen. Die Geschäftsordnung des Rates wurde zudem geändert, um die Wahl eines zusätzlichen Beigeordneten zu ermöglichen, die am 28. Oktober erfolgen soll. Der zwölfköpfige Ortsgemeinderat hat vier neue Mitglieder in seinen Reihen.