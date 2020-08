Christian Ferck übernimmt zum 1. September die Position des kaufmännischen Geschäftsführers bei der Firma KOB. Ferck tritt damit die Nachfolge von Klaus-Magnus Junginger als sogenannter Chief Financial Officers (CFO) an. Das hat KOB am Donnerstag mitgeteilt. Demnach bildet Ferck künftig mit Achim Hehl die Geschäftsführung der KOB-Gruppe. Der promovierte Jurist weist laut KOB mehrjährige Erfahrung als Finanzexperte in einem mittelständischen, international tätigen Unternehmen auf. Zuletzt sei er für die Finanzen der Segmente Heim- und Handwerk der Wagner Group in Europa verantwortlich gewesen. Weitere berufliche Stationen in der Wagner Group waren die Geschäftsführung der französischen Tochtergesellschaft und weiterer Auslandsgesellschaften. Fercks Vorgänger Klaus-Magnus Junginger wird sich nach Angaben von KOB zukünftig wieder seinen Aufgaben als Vorstandsmitglied der Unternehmensberatung „demps & partners“ widmen.