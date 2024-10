„Come together“ ist der Titel des Chorkonzerts am Sonntag, 13. Oktober, ab 18 Uhr in der Protestantischen Kirche Kusel. Die drei regionalen Gesangsgruppen „Sing & Swing in Unity“ (Hüffler/Quirnbach), „Ton in Ton“ (Rothselberg) und „So What“ (Kusel) laden ein zu einem musikalischen Abend, an dem Gospel- und Popsongs den Takt vorgeben werden.

Die Veranstaltung ist die Fortsetzung des erfolgreichen gemeinsamen Chorprojekts „Mission to Groove“ aus dem Vorjahr. Unterstützt werden die Ensembles von dem aus Brücken stammenden Vokalsolisten Benjamin Penna sowie einer Begleitband, bestehend aus Matthias Stoffel (Klavier), Steffen Bürthel (Schlagzeug), Jürgen Christmann (Gitarre) und Sven Sommer (Bass). Für die abwechslungsreiche Musikauswahl zeichnen die beiden Chorleiter Jochen Leonhardt und Matthias Stoffel verantwortlich.

Zum Programm gehört neben dem titelgebenden Song der Beatles Musik von Billy Joel, John Miles, Adele und Stevie Wonder. Geplant sind außerdem eine musikalische Stippvisite in den Karibikstaat Haiti und eine Reminiszenz an die britische Rockband Queen. Im Verlauf des Abends werden die Chöre sowohl zusammen als auch einzeln auftreten. Die Proben, die teilweise im Kuseler Kirchengemäuer am Marktplatz stattfinden, liegen in den letzten Zügen. Die Anspannung der Beteiligten steigt dabei ebenso wie die Vorfreude auf das Konzert.

Vaterunser in Swahili

Einer der Höhepunkte wird die Interpretation einer in der Bantu-Sprache Swahili verfassten Variante des Vaterunsers sein. Der Titel „Baba Yetu“ des amerikanischen Komponisten Christopher Tin wurde vor etwa 20 Jahren für ein Computerspiel geschrieben und mit einem Grammy ausgezeichnet, ehe das sehr populäre Stück seinen Siegeszug durch die Repertoires unzähliger Chöre rund um den Globus antrat.

Termin

Chorkonzert „Come together“, Sonntag, 13. Oktober, 18 Uhr (Einlass 17.15 Uhr), Protestantische Kirche Kusel. Karten gibt’s bei den Chormitgliedern, dem Protestantischen Dekanat in Kusel sowie an der Abendkasse für zehn Euro (ermäßigt sechs Euro).