Die Chorgemeinschaft Quirnbach-Henschtal fängt wieder zu proben an und sucht Mitsänger und Mitsängerinnen, ganz egal welchen Alters. Notenkenntnisse seien nicht erforderlich, heißt es in der Mitteilung, jedoch Interesse daran, mit der Chorgemeinschaft die Tradition und Kultur im Dorf zu unterstützen. Auftritte gibt es bei verschiedenen Festen im Dorf, bei Kaffee-Nachmittagen, Liederabenden. Auch Grabgesang sowie Unterstützung von Gottesdiensten leistet der Chor, der von Christel Mohrbacher geleitet wird. Die Proben finden donnerstags von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr monatlich wechselnd in Quirnbach im Bürgerhaus und in Henschtal in der Henschtalhalle statt. Los geht es am 12. Mai in Henschtal. Weitere Informationen erteilen Bruno Schneider Bruno (06383 7211 ) und Erika Böttcher (06383 7080).