Vocalis, der moderne Chor aus Sambach, hat erstmals seit 2020 wieder einen großen Auftritt: am Sonntag, 23. Oktober, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche Weilerbach.

Das bislang letzte große Konzert des Chores fand am 2. Februar 2020 statt, damals im ausverkauften Pfalztheater Kaiserslautern – „ein Riesenerfolg für Vocalis und ein Event, von dem die rund 50 Sängerinnen und Sänger in der langen Corona-Pause zehren konnten“, wie es in der Ankündigung heißt. In diesem Sommer stand Vocalis bereits bei „Sing City“ in Sankt Wendel auf der Bühne.

Nun lädt der Chor bei freiem Eintritt wieder zu einem eigenen Konzert ein, mit einem Programm, das von Schlager und Deutsch-Pop bis zu Musicalmelodien und Rock reicht. Dazu werden bekannte Titel aus dem Vocalis-Repertoire gehören – etwa „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen und ein Simon-and-Garfunkel-Medley – sowie neu einstudierte Titel wie „You Are The Reason“ von Calum Scott und das titelgebende „Don’t Stop Me Now“ von Queen.

Die musikalische Leitung des Konzertes hat Tobias Markutzik, Bezirkskantor im Dekanat Kusel. Seit 2002 leitet und prägt er den Chor, für den er auch einen Großteil der Arrangements schreibt. Der Chor Vocalis ist im AGV Liederkranz Sambach beheimatet ist und besteht seit rund 25 Jahren

Info

Sonntag, 23. Oktober, Vocalis, evangelische Kirche Weilerbach, Rummelstraße 18, 17 Uhr, Einlass 16.30 Uhr. Eintritt frei, Spenden willkommen.