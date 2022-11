Endlich ist es soweit: Der Chor Singtonic lädt zum Weihnachtskonzert in die Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle. Nach den Absagen 2020 und 2021 wegen der Corona-Krise will der Frauenchor nun am Samstag, 17. Dezember, für Weihnachtsstimmung sorgen. Bereits in den Vorsaisons gekaufte Karten sind weiterhin gültig.

In den vergangenen beiden Jahren hatte der Chor die geplanten Weihnachtskonzerte wegen hoher Corona-Fallzahlen schweren Herzens absagen müssen. Musikalische Frauenpower erwartet die Besucher nun unter dem Titel „Christmasdream“ ab 19 Uhr.

Das Programm des Frauenchors ist bunt gemischt: Weihnachtsklassiker neu interpretiert finden sich darauf ebenso wie klassische Titel, Swing, Gospel, Jazz und Pop. „Wir singen a cappella, in Duetten, auch gibt es mehrere Soli“, kündigt Sängerin Sina Dittrich an.

Deutlich weiterentwickelt

Einige Stücke seien auch bereits beim Konzert 2019 zu hören gewesen. „Aber wir haben uns musikalisch doch weiterentwickelt“, berichtet Dittrich über die rund 40 Sängerinnen, die etwa zwischen 17 und 70 Jahre alt sind.

Mit Spannung erwartet wird zudem eine Komposition von Singtonic-Dirigent Richard Swiatkowski. Sie trägt den Titel „Christmasdream“ und handelt von den Themen Sehnsucht und Liebe. Das musikalische Programm wird wie gewohnt moderiert und von einer Schau mit allerhand Überraschungen umrahmt.

Info

Einlass ist ab 18 Uhr. Karten sind bei Ticket regional im Internet unter www.ticket-regional.de oder im Bürgerbüro der Kreisverwaltung Kusel erhältlich.