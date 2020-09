5000 Schutzmasken im Wert von 2250 Euro haben in Kusel tätige chinesische Geschäftsleute an soziale Einrichtungen gespendet. Die Spende wurde am ehemaligen Kuseler VdK-Heim übergeben, wo das Unternehmen GCBI tätig ist. Die Spende ging auf Initiative der GCBI-Mitarbeiter Enci Chen, Long Gu und Yupeng Chen zurück. Die drei Geschäftsleute fragten Christian Dingert, den Wirtschaftskoordinator und Mittelstandslotsen bei der Kreisverwaltung, wem sie in Zeiten der Corona-Krise helfen könnten. Gemeinsam mit Ulrich Urschel, Koordinator für Seniorenangelegenheiten, wählte Dingert den DRK-Kreisverband, die drei Tafeln und die Bürgerbusse als Nutznießer aus. Laut Urschel trägt die Spende dazu bei, Bürger, die finanziell nicht gut gestellt sind, zu entlasten.