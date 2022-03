„Chiffre. Vom Bild zum Zeichen“ heißt eine Ausstellung mit Arbeiten der Künstlerinnen Julia Silbermann und Katharina Fischborn in Bad Kreuznach. Sie wird am 6. März, 11 Uhr, im Museum Schlosspark eröffnet und wird bis 3. Juli zu sehen sein. Die Künstlerinnen sind bei der Vernissage anwesend.

In der Ausstellung treten die künstlerischen Positionen der Schriftenkünstlerin Julia Silbermann (Jahrgang 1977) und der Objektkünstlerin Katharina Fischborn (Jahrgang 1948) in einen Dialog zur Museumsarchitektur und deren Umgebung. Von Julia Silbermann, die in Mainz Schriftkunst studiert hat, sind rund 50 kalligraphische Zeichnungen zu sehen. Ihre Werkzeuge sind Breitfeder, Pinsel oder Spitzfeder, sie arbeitet mit Techniken wie Blattvergoldung und Marmorieren, zeichnet und malt mit Walnuss- und Acryltinten.

Von Katharina Fischborn ist eine neue Papierinstallation aus zwölf Bändern, Wandobjekten und Druckstücken zu sehen. Sie arbeitet zeichnend und im Hochdruck-Verfahren auf Papier. In die bedruckten Papiere zeichnet sie danach mit dem Skalpell Ausschnitte, die sie zu raumgreifenden Installationen schichtet. Fischborn hat in Mainz Kunst studiert. Zur Vernissage ist eine Anmeldung via E-Mail an museum-schlosspark-kasse@bad-kreuznach.de nötig.