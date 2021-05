Für Chiara Mootz aus Brücken ist es ein Traum, in einem Rallyeauto auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen und einen Fahrer zu navigieren. Nun eröffnete sich für sie genau diese Möglichkeit, doch genauso schnell wurde sie ihr auch wieder genommen.

Der Einstieg sollte schon vergangenes Jahr bei der Löwen-Rallye mit Start und Ziel in Birkenfeld Anfang Mai sein, einem Lauf zur Rheinland-Pfalz-Rallye-Meisterschaft und zur Saar-Pfalz-Rallyemeisterschaft. Doch die Corona-Pandemie führte zur Absage. Chiara Mootz verschob ihren Einstieg, wollte dieses Jahr bei der gleichen Veranstaltung einen neuen Anlauf nehmen. Sie muss sich noch gedulden, die Veranstaltung wurde auf 29. Mai verlegt. Einen Großteil ihrer Freizeit widmet Mootz seit Jahren dem Motorsport. Die junge Frau mit Abitur und einem Bachelor of Arts im Bereich Gesundheitsmanagement kam über den Jugend-Kart-Slalom dazu.

Nicola Schmitt, ein Schulfreund und Kart-Pilot, brachte ihr die Faszination Motorsport näher. 2012 saß sie dann erstmals in einem Kart und lenkte dieses durch den Parcours. „Es war eine schöne Zeit und es hat mir viel Spaß gemacht“, erinnert sich Mootz. Schon lange vorher hatte sie bereits ein anderes, gar nicht vergleichbares Hobby begonnen: das Geräteturnen. „In diesem Sport bin ich immer noch aktiv und heute sogar als Trainerin“, verrät sie. Im TV Brücken leitet sie eine Mädchengruppe.

Das Herz hängt am Rallye-Sport

Ihr Verein, der Motorsportclub Brücken, ist Ausrichter von Automobil-Clubsportveranstaltungen. „Schon als Kart-Fahrerin war ich von dieser Sparte fasziniert und konnte kaum erwarten, bis ich das Alter zur Teilnahme erreicht hatte“, erzählt sie. Die im März 1998 in Ruthweiler geborene Mootz stieg dann 2016 in den Slalom-Youngster-Cup des ADAC Pfalz ein, kam zu respektablen Ergebnissen.

Dennoch hing ihr Herz an Rallye-Veranstaltungen, der Königsdisziplin im nationalen Motorsport. Schnell hatte sie mit Marc Gassner eine Bezugsperson. Der Vorsitzende des MSC Brücken war über längere Zeit bei Rallyes am Start und kennt die Feinheiten. Gelegentlich ist er noch im Vorwagen bei nationalen Rallye-Veranstaltungen, beispielsweise der ADAC-Rallye in Alzey, dabei. In diesem Rahmen bot sich für Mootz die Möglichkeit, fast unter Wettbewerbsbedingungen als Beifahrerin aktiv zu werden.

Jannik Mahl gibt Mootz eine Chance

„Im vergangenen Jahr kam dann Jannik Mahl auf mich zu und fragte, ob ich verschiedene Rallye-Veranstaltungen mit ihm fahren wolle“, berichtet Mootz. „Natürlich“ war ihre Antwort und die Begeisterung wie auch die Anspannung recht groß. Doch schon bald gab es den großen Dämpfer. Die geplanten Veranstaltungen wie die Löwen-Rallye in Birkenfeld, die Osterrallye in Zerf, die Hunsrück-Junior-Rallye und die Rallye Potzberg vor der Haustür fielen allesamt der Pandemie zum Opfer.

Also saß Mootz zu Hause mit gültiger Lizenz, aber nur noch wenig Hoffnung. „Die Enttäuschung war recht groß, da eine solche Chance meist einmalig ist. Ich wusste ja, dass Jannik in Lisa Kiefer eine feste Beifahrerin hat und er verständlicherweise auf sie immer wieder zurückgreifen wird“, erzählt sie. „Ich gab die Hoffnung aber nie auf“, fügt sie an. Und so soll sie in diesem Jahr endgültig an Mahls Seite Platz nehmen. Bei der Löwen-Rallye Ende Mai. „Nun bin ich ganz stolz darauf, dass ich dennoch bei Jannik Mahl im Suzuki Swift Sport sitzen darf, wo doch Lisa an diesem Samstag frei hätte.“

Nun steigt die Anspannung wieder „und ich fiebere meinem ersten Start entgegen“, gibt sie offen zu. Ihre Ziele für dieses Ereignis sind klar. „Sicher im Ziel ankommen und viel Spaß zusammen mit Jannik an diesem Tag haben“, fasst Mootz ihre Ambitionen zusammen. Mit Hilfe von YouTube-Videos und vielen Gesprächen bereitet sie sich derzeit auf dieses besondere Ereignis in ihrem Leben vor.