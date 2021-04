Wolfgang Fischer, Chefarzt der Allgemein- und Gefäßchirurgie, geht Ende des Jahres in Ruhestand. Sein Amt als Ärztlicher Direktor für den Standort Kusel des Westpfalz-Klinikums hat er bereits niedergelegt. Diesen Posten hat nun kommissarisch Harald Dinges inne, der Chefarzt der Orthopädie. Der 65-Jährige muss in dieser Funktion noch vom Aufsichtsrat bestätigt werden.

Auf Anfrage der RHEINPFALZ am Donnerstag bestätigte der 60-Jährige die Personalien in eigener Sache. Er gehe keineswegs im Groll oder weil er nicht mehr gerne in Kusel arbeite („Das Gegenteil ist der Fall“), sondern es sei eine rein privat motivierte Entscheidung. Seine Frau gehe im Herbst in die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit, und „wir wollten nicht, dass einer gar nicht mehr und der andere 100 Prozent arbeitet“. Sondern beide hätten noch eine Reihe privater Pläne. In Kusel wollen beide wohnen bleiben.

Fischer war im Oktober 2001 ans Kuseler Westpfalz-Klinikum gekommen. Ärztlicher Direktor am Standort Kusel ist er seit zwölf Jahren. Ein Ärztlicher Direktor ist unter anderem für die Hygiene im Krankenhaus verantwortlich. Zudem bildet er gemeinsam mit dem Verwaltungs- und dem Pflegedirektor das Direktorium, das zumindest einmal im Monat alle relevanten Themen rund um den Klinikbetrieb bespricht, soweit diese nicht der Geschäftsführung in Kaiserslautern unterliegen. Das Amt lege er frühzeitig nieder, sagte Fischer, weil er mit seinem Nachfolger Dinges einen geregelten Übergang gestalten wolle.