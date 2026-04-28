Ein Macho, eine Zicke, eine spanische Servicekraft und eine mysteriöse Verfolgte: Bei den Theaterfreunden Jettenbach herrscht Chaos – obwohl sie „Auf die Gesundheit“ setzen.

Denn „Auf die Gesundheit“ heißt das Lustspiel von Bernd Gombold, das die Theaterfreunde Jettenbach dieses Jahr auf die Bühne bringen. Fitnesstrainerin Jenny (Mareike Frank) und ihr Partner – der Koch Thommy (Kevin Kettner) – haben das insolvente Hotel Waldhorn übernommen, modernisiert und konzeptionell in ein Sport- und Vitalgenuss-Resort umgewandelt. Das hat sich jedoch noch nicht zu allen rumgesprochen – daher sind die Stammgäste aus „der guten alten Zeit“ schon arg irritiert, als plötzlich grüne Smoothies gereicht werden, alle Jagdtrophäen fehlen und eine Fitnesseinheit die nächste jagt.

Abreisen ist jedoch keine Option für die herrische Henriette (Susanne Rode) und ihre naive Freundin Erna (Ute Simon). Die ungleichen Freundinnen befinden sich angeblich bei einer Schweigemeditation im Kloster Disibodenberg – zumindest glaubt das Henriettes Gatte Klaus (Dirk Budach). Auch er befindet sich allerdings nicht dort, wo er vorgibt zu sein: Statt ein Ernährungsseminar zu besuchen, ist er mit seinem Zechkumpanen Edwin (Timo Harth) auf Tour. Aber nicht irgendwo, sondern ausgerechnet im gleichen Hotel.

Möchtegern-Womanizer blitzt bei Frauen ab

Dort haut Klaus großmäulig auf die Pauke, doch seine Macho-Allüren verpuffen wirkungslos beim anderen Geschlecht. Weder die Inhaberin noch die gute Seele des Hauses – die mit starkem Akzent sprechende spanische Servicekraft Elena (Jasmin Decker) – können dem alternden Möchtegern-Womanizer etwas abgewinnen. Während Klaus vergeblich versucht, mit seiner Sportlichkeit zu punkten und hechelnd das Mitleid des Publikums erregt, bevorzugt Edwin die bequeme Variante: „Schwitzen? Ich habe 30 Jahre bei der Verbandsgemeinde gearbeitet und weiß gar nicht, was das ist. Und Stress will ich erst gar nicht kennenlernen.“ Essen ist dagegen das verbindende Element der beiden – doch die kulinarischen Besonderheiten des Hauses schmecken den Herren nur, bis sie erfahren, was da genau kredenzt wurde. Die Damen hingegen wollen sich knackiges Frischfleisch ansehen, weil der Gatte den einstigen Waschbrettbauch mittlerweile in eine Waschtrommel verwandelt hat.

Mitten in die Spötteleien zwischen Alt und Jung, mager und kräftig, Mann und Frau platzt Marlene (Ines Vogel), die ihre Identität geheim halten will. Sie hat ein Auge, das so blau wie eine Pflaume ist, und behauptet, sie sei vor ihrem Mann geflüchtet. Der sei gefährlich, suche sie und gebe sich möglicherweise als Polizist aus. Die Frauen des Hauses halten zusammen: Sie nehmen den kurz darauf erscheinenden, angeblichen Beamten der Kriminalpolizei Kusel Süd (Daniel Decker) mit Schlagstock, Elektroschocker und Pfefferspray ordentlich in die Mangel – doch was, wenn in Wahrheit alles ganz anders ist? Die Situation gerät außer Kontrolle, ein Missverständnis jagt das nächste, überraschende Begegnungen und familiäre Verwicklungen machen das chaotische Wochenende unvergesslich …

Mit Mundart und Lokalkolorit nachgewürzt

Den Dreiakter haben die Theaterfreunde mit überzeichneten Charakteren, Mundart beziehungsweise speziellem Akzent sowie ein wenig Lokalkolorit nachgewürzt. Für so manchen deftigen – mal verbalen, mal handfesten – Schlagabtausch und die große Spielfreude heimsten die Darsteller etliche Lacher und mitunter Szenenapplaus ein. Seit Fasnacht hat die Gruppe fast 20 Proben absolviert, in denen die Abläufe perfektioniert und der Feinschliff vorgenommen wurden. Regie führte Doris Zimmermann, assistiert hat ihr Birgit Habermann. Im Hintergrund sorgte eine große Mannschaft für das Gelingen des Theaterwochenendes in der Musikantenlandhalle.