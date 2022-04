„Die Chancengeber“ nennt sich das CJD, das vor 75 Jahren vom Göppinger Pfarrer Arnold Dannemann gegründet wurde, um nach dem Zweiten Weltkrieg eltern- und obdachlosen Kindern eine Heimat zu bieten. Das CJD hat 150 Standorte: in Homburg mit dem Berufsbildungswerk, von Wolfstein ausgehend mit einer Vielzahl von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe sowie der beruflichen Bildung – beide im Verbund Saarland/Pfalz.

Das CJD prägt die Stadt Wolfstein seit 50 Jahren. „Bis Mitte/Ende der 80er Jahre kaufte das CJD Immobilien, danach wurde gemietet. Heute ist der größte Teil angemietet“, erklärt Günther Cossmann, Chef in Wolfstein. In den vergangenen Monaten erst seien einige ältere Immobilien abgestoßen und dafür neue angemietet worden. Das Amtsgericht, in das die Verwaltung umzieht, gehörte bereits dem CJD.

Breite Palette

Die Wäscherei zieht vom Amtsgericht in die Schlossgasse, ins Eulental. Dort werden auch weiterhin Bürokaufleute ausgebildet. Bisher war dort auch schon der Berufsvorbereitungslehrgang für Maler untergebracht. Cossmann: „Wir bilden in verschiedenen Berufsfeldern aus, handwerklich in Metall, Holz, Farbe, auch Bürokaufleute und Einzelhandelskaufmänner. Ein wichtiger Part sind die Pferdewirte auf dem Lammelbacher Hof, das sind derzeit etwa 30.“

Ziel sei es, Jugendlichen Perspektiven und Orientierung zu geben. Norbert Litschko, Chef in Homburg und des Verbundes, erläutert: „Laut unserem Bildungsverständnis hat jeder bestimmte Begabungen, vom Hochbegabten bis zum geistig Beeinträchtigten. Wir suchen jeweils nach einer Methodik, wie wir dem Menschen gerecht werden.“

Fünf Kinderhäuser und 14 Jugendwohngruppen

Kinderhäuser hat das CJD in Bedesbach und Relsberg (Kreis Kusel), Hohenecken und Olsbrücken (Stadt und Kreis Kaiserslautern) sowie seit 2020 in Gau-Odernheim (Kreis Alzey-Worms). 14 Jugendwohngruppen gibt es vor allem rund um Wolfstein. Das CJD ist verantwortlich für die Mehrgenerationenhäuser in Kusel und Ramstein-Miesenbach, Mitarbeiter sind in der Schulsozialarbeit und in einem Schulverweigererprojekt in Kaiserslautern tätig, sie bieten zudem verschiedene ambulante Hilfen zur Erziehung in Kaiserslautern, Bad Kreuznach und Kusel an.

Info

Am Montag, 25. April, wird der CJD-Geburtstag in Homburg gefeiert: Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche, danach gibt es ein Gründungsfest auf dem Christian-Weber-Platz. Die Ausbildungsbereiche stellen sich vor, das Gesundheitszentrum präsentiert sich, es gibt Biosphärenprodukte und Verköstigung durch die Gastro- und Küchenazubis und ihre Ausbilder. CJD-Bands und -Chor treten auf.