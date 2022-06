Der Weilerbacher Musiker Dieter Schmidt ist mit seinen beiden Formationen Modern Swing Quartett und My Funny Cellotine wieder aktiv. Vier Konzerte kündigt er in der nächsten Zeit an, darunter eines in Kusel.

Das Modern Swing Quartet spielt nach längerer Coronapause am Sonntag, 26. Juni, um 11 Uhr einen Jazz-Frühschoppen beim Verein KulturArt im historischen Haus Jörg in Otterberg, Hauptstraße 98. Bei schönem Wetter soll das Konzert im Hof stattfinden, teilt der Musiker Dieter Schmidt mit. Außerdem spielt seine Formation auch am Samstag, 16. Juli, um 18 Uhr am Minigolfplatz am Gelterswoog in Kaiserslautern.

Schmidt ist auch aktiv bei My Funny Cellotine. Das Trio spielt am Sonntag, 3. Juli, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Kusel, Marktplatz 2, sein neues Programm. Wiederholt wird es am Sonntag, 10. Juli um 17 Uhr in der protestantischen Kirche in Mackenbach, so Schmidt. Beide Bands haben laut Schmidt einige neue Stücke einstudiert, teilt er weiter mit.