Die CDU Kusel hat Martin Heß zum Kandidaten für die Wahl zum Stadtbürgermeister gekürt. Wie die Partei mitteilt, ist der 47-jährige Kuseler verheiratet und zweifacher Familienvater. Er ist Bauingenieur und in einem international agierenden Familienunternehmen für Maschinen und technische Anlagen zuständig sowie als Dozent tätig. In seiner Freizeit interessiert er sich laut Mitteilung für sportliche Oldtimer, hält sich mit dem Mountainbike fit und angelt gelegentlich. „Mir liegt unsere Stadt Kusel sehr am Herzen. Ich möchte mithelfen, sie lebenswerter zu machen und für die Zukunft gut aufzustellen. Ich wohne schon immer in Kusel und durch mein Engagement in verschiedenen Vereinen und auch durch meine Familie weiß ich, wo den Bürgerinnen und Bürgern der Schuh drückt. Als Bürgermeister möchte ich einen Beitrag leisten und Verantwortung übernehmen“, wird Heß zitiert.

