Der CDU-Kreisverband Kusel wird seine traditionelle Jahresauftaktveranstaltung in diesem Jahr coronabedingt als digitalen Neujahrsempfang durchführen. Auf Einladung des Kreisvorsitzenden Sebastian Borger wird der Neujahrsempfang am Dienstag, 26. Januar, ab 19.30 Uhr online über Microsoft-Teams stattfinden. Als Gast wird der Landtagsabgeordnete Christian Baldauf, Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 14. März, mit von der Partie sein. Gemeinsam mit ihm wird sich die Landtagskandidatin Isabel Steinhauer-Theis bei der Veranstaltung vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. Wer am digitalen Neujahrsempfang teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an info@gs-cdu-kl.de anmelden.