Die Macher des Congress Centers Ramstein stehen in den Startlöchern für die neue Spielzeit 2024/25. Wie CDU-Bürgermeister Ralf Hechler und Geschäftsführer Andreas Guhmann bei der Vorstellung des neuen Programms ankündigten, enthält es „einige Schmankerl“.

„Wir bieten unseren Gästen wieder ein breites Spektrum an kulturellen Erlebnissen“, sagte Hechler. „Und das mit über 50 Veranstaltungen.“ Die Klassikfreunde dürfen sich demnach wieder auf sechs „anspruchsvolle Konzerte“ freuen. Für Familien und Kinder gibt es eine vorweihnachtliche Zaubershow, das Erfolgsmusical „Tabaluga und Lilli“ und ein brandneues Musikstück mit den Schlümpfen.

Auch Freunden von Kabarett und Comedy will das CCR etwas bieten. Bekannte Künstler wie Ramon Chormann, der „Begge Peter“, Lisa Fitz, Daphne de Luxe oder SWR3-Stimmenimitator Andreas Müller sorgen laut Hechler „garantiert für ein volles Haus“. Theateraufführungen, Shows, ein Rittermahl, eine Whisky-Verkostung und jede Menge Musik ergänzen das Programm.

Branntwein, Ritter, Schlümpfe

Ständig seien Stadt und Verbandsgemeinde bestrebt, ihr Haus auf dem neuesten Stand zu halten. „Deswegen haben wir einiges investiert“, so der Bürgermeister, etwa in die Energiesanierung des Dachs. Auch ein paar neue Fenster seien ausgetauscht worden. Den alten Eingang, der außer bei etlichen Tagungen verschlossen bleibe, habe man „energetisch saniert“.

Zufrieden zeigte sich CCR-Leiter Andreas Guhmann mit der Auslastung in der vergangenen Spielzeit: „Über 20.000 Besucher konnten wir verzeichnen. Und das ohne Außenveranstaltungen wie die ,Ramsteiner Sommernächte’, das Oktoberfest und die Altweiberfasnacht.“

Nach Corona „alles wieder bestens“

Seit dem Ende von Corona laufe „alles wieder bestens“. Guhmann freut sich nach eigener Aussage auf die sechs klassischen Konzerte, die unter anderen am 3. November mit dem Ausnahme-Pianisten Robert Leonardy aufwarten. Die Brass Cats (24. November) wurden bereits viermal als bestes deutsches Blechbläserensemble in der Kategorie Amateure ausgezeichnet. Ein Ensemble der „Villa Musica“ wird für 23. März 2025 erwartet.

Mit dabei ist wieder die Sopranistin Daniela Schick mit einer musikalischen „Caféhaus-Zauber-Show“ (13. Oktober). Dann singen regionale Künstler Werke von Franz Lehàr bis Udo Jürgens. Auch der Kammerchor Landstuhl unter Heribert Molitor darf nicht fehlen. Neu im Klassik-Programm ist das „Ensemble Tromba Festiva“ (9. Februar). Mit Pauken und Trompeten interpretiert dieses Quartett sowohl klassische Musik von Vivaldi oder Bach als auch Pop- und Rockklänge von John Miles, Michael Jackson oder Genesis völlig neu. Ein „französischer Liederabend“ mit der jungen Sopranistin Marie Heeschen aus Bonn und der Lauterer Pianistin Sandra Urba schließt am 27. April diese Reihe ab.

„Söhne Mannheims“ kommen im Oktober

Dass das renommierte Sinfonieorchester des Landkreises Kaiserslautern im CCR das neue Jahr einläuten wird, ist mittlerweile schon eine liebgewordene Tradition. Auch am 19. Januar wird es wieder mit schwungvollen Melodien aufwarten. Neben Johann Strauß und Franz von Suppé hat Orchesterleiter Alexander Mayer auch südamerikanische Rhythmen auf der Liste.

Dass die Söhne Mannheims am 17. Oktober im CCR ihre größten Hits live auf die Bühne bringen, ist natürlich ein Hammer. Krüger rockt! - die „schärfste Rock’n’Band seit Einführung der Anschnallpflicht“ - kommt am 7. März. Besonders stolz ist Guhmann darauf, dass es ihm gelungen ist, die „Fäaschtbänkler“ zu engagieren. Bei ihrer rasanten, einmaligen „Volks-Pop-Musik-4.0-Show“ werde das Haus am 4. April 2024 „vermutlich aus allen Nähten platzen“, verspricht der CCR-Chef.

Info

Das Programm des CCR im Internet auf der Seite www.congress-center-ramstein.de