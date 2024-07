Das Besucherpaar Alexander und Jasmin Mittag sind mit ihren drei Kindern (zwischen vier und sechs Jahren) sowie ihren Eltern auf dem Campingplatz in Wolfstein – und das zum zweiten Mal. Auf Empfehlung eines Nachbarn lernte die Familie den Platz im vergangenen Jahr kennen und schätzen. Die Anreise von Hamm am Rhein (nahe Worms) ist für sie kurz und unproblematisch. Laut den Eltern hat der Spielplatz es den Kindern angetan genau wie der Kindersanitärbereich im Dschungelstil. Auf dem Familienprogramm stehe neben Eis-Essen auch Besuche im Schwimmbad und Wandern am Königsberg. Darüber hinaus plane die Familie einen Besuch des Kalkbergwerks.

Platz zufällig entdeckt

Wandern am Königsberg ist für Linda Ploeg ein Muss. Sie stammt aus dem Norden der Niederlande und ist mit ihrem Mann, ihrer Tochter und einem Hund angereist. Die Familie ist zum ersten Mal in Wolfstein. Innerhalb von zwei Wochen Urlaub möchte die Familie die Gegend erkunden, aber auch viel entspannen und eine „gute Zeit verbringen“. Es sei ein guter Platz und die Betreiber seien freundlich, sagt Ploeg. „Es gefällt uns hier sehr.“

Seit acht Jahren reisen Andrea, Stefan und Tochter Emely Schuh aus Heusweiler-Numborn regelmäßig nach Wolfstein. Anfangs noch mit einem Zelt besorgten sie sich später einen Faltcaravan (Faltwohnwagen). Seit 2023 sind sie Dauercamper und noch häufiger in der Region. Den Campingplatz hatten sie laut eigener Aussage zufällig entdeckt – und seitdem gefalle es den Saarländern in Wolfstein gut. Mehrfach waren sie schon im örtlichen Kalkbergwerk. „Da müssen wir wieder hin“, sagt die 13-jährige Emely. Als Familie besucht haben sie schon Bad Kreuznach, Mannheim, Idar-Oberstein, die Meisenheimer Altstadt, Bingen oder das Freilichtmuseum in Bad Sobernheim. Ein gemeinsames Hobby sei neben dem Campen das Geocaching, also eine Art Schatzsuche. Daneben besuchen die drei gerne das Schwimmbad und verbringen ihre Zeit mit Gesellschaftsspielen.