In Erdesbach eine kleine Ära zu Ende: Barbara Schummel schließt Ende März das Café Veldenzer Mühle.

„Ich bin traurig über meinen Entschluss“, sagt Barbara Schummel. Ihr Café sei für sie nie eine Last gewesen. „Mein Beruf war mein Hobby.“ Dennoch sei jetzt die Zeit zum Aufhören gekommen: Die Betreiberin hat inzwischen das Ruhestandsalter erreicht. Zudem sei es in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden, Personal zu finden. Vier Mitarbeiterinnen beschäftigt sie derzeit noch, darunter ihre Schwester und ihre Tochter.

Seit Herbst sucht Barbara Schummel einen Nachfolger – bislang ohne Erfolg. Vielleicht liegt das auch an der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit, vermutet sie. Viele Menschen hätten derzeit Angst, sich selbstständig zu machen. Dabei könne ein Nachfolger ein „gemachtes Nest“ übernehmen. Das Café verfüge über einen großen Stammkundenkreis, der täglich für viele Gäste sorge. Auch im Internet sei das Café mit fünf von fünf Sternen bewertet. Mit der Aufgabe des Cafés gibt es für Schummel kein Zurück: Der Betrieb ist bereits zum Monatsende abgemeldet. Ihre Gäste bittet sie deshalb, Gutscheine noch bis Ende März einzulösen. Danach sei dies aus steuerlichen Gründen nicht mehr möglich.

Erinnerungen der Einheimischen

Was mit dem Gebäude geschieht, ist offen. Schummel hofft, Haus oder Lokal vermieten zu können. Dabei müsse es nicht zwingend wieder ein Café sein. Sollte sich kein Mieter finden, müsse sie das Haus mit rund 300 Quadratmeter Wohnfläche verkaufen. „Für zwei Personen ist es einfach zu groß.“ Das Café befindet sich in der ehemaligen Schule des Ortes, die Schummel vor einigen Jahren kaufte und aufwendig renovierte.

Besonders für Einheimische ist der Ort mit Erinnerungen verbunden. Einer der Stammgäste ist Ernst Theobald aus Erdesbach. „Es ist immer schlimm, wenn in einem Dorf ein Kommunikationszentrum schließt“, sagt er. Er selbst habe sich als Gemeinderatsmitglied einst dafür eingesetzt, dass Schummel das Gebäude erhält und darin ein Café einrichten kann: „Und ich habe es nie bereut.“ Auch andere Gäste bedauern das Aus. Gisela Cappel aus Körborn kommt gerne dorthin – auch weil sie mit Schummel zur Schule gegangen ist. „Der Service ist immer super.“ Andrea Wagner, die aus Oberalben stammt und nun in Alzey wohnt, trifft sich jeden Monat mit ihrer Freundin im Café: „Ab April müssen wir uns wohl ein anderes Café suchen.“ Elisabeth Schneider aus Altenglan organisierte hier häufig Seniorentreffen: „Schade, dass dieser Treffpunkt wegfällt.“

Historisches Klassenzimmer und Spielzeugmuseum weiter zu besichtigen

Viele schöne Erinnerungen verbindet auch die Inhaberin mit ihrem Café. Besonders denkt sie an die vielen Kunstausstellungen zurück, darunter welche mit Werken des sardischen Malers Paolo Loi oder von Mitgliedern des Kuseler Kunstkreises. Das historische Klassenzimmer und das kleine Spielzeugmuseum, das sie im Gebäude eingerichtet hat, können auch künftig nach telefonischer Vereinbarung besichtigt werden. Schummel hofft weiterhin, jemanden zu finden, der ihr Lebenswerk weiterführt. „Es wäre einfach zu schade, den Laden dichtzumachen. Meine Gäste liegen mir am Herzen.“