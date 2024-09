Nach mehrwöchigen Umbauarbeiten wird das Café Saar in Kusel wieder eröffnet. Der neue Pächter Thilo Schäfer betreibt bereits seit 25 Jahren ein Geschäft in Baumholder und beliefert auch im Kreis Kusel zahlreiche Abnehmer. Morgens um 6 Uhr will er aufmachen.

