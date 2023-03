Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einer Zeit, in der hohe Energiepreise vielen Bäckereien in Deutschland das Leben schwer machen und Unternehmer sich in Zurückhaltung üben, hat Ramona Lehmann den Schritt in die Selbstständigkeit