„Wenn du in dieser Klasse, bei den wenigen Spielen, was reißen und aufsteigen willst, darfst du dir in der Vorrunde ja eigentlich keine Niederlage erlauben“, sagt Welchweilers Andre Stemler. Daher wurmt es ihn, dass die SpVgg Welchweiler ihre erste Partie in den Sand gesetzt hat. Klar, dass nun am Sonntag gegen den Nachbarn SpVgg Glanbrücken (15 Uhr) ein Sieg her soll.

Gleich in der Auftakt-Partie in der C-Klassen-Gruppe A1 haben die Herrmannsberger ihren Gästen vom SGV Elschbach die Punkte überlassen. „Wir haben das Spiel gemacht und sind in Konter