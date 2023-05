Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch ohne Niederlage steht die SG Föckelberg/Bosenbach aktuell auf Tabellenplatz drei in der B-Klasse Gruppe C. Trainer Milos Odavic sieht sein Team mit vielen auf Augenhöhe. Gegen den Vierten SV Miesau muss sein Team am Sonntag (15 Uhr) aber beherzt zu Werke gehen, sagt er.

„Was wir bisher gezeigt haben, stellt mich sehr zufrieden“, teilt „Föbo“-Trainer Milos Odavic direkt mal eine Menge Lob an seine Mannschaft aus. Drei Siege, zwei Remis, 21:9 Tore