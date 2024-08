In der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord fertigte die TuS Glan-Münchweiler II die Gäste nach allen Regeln der Kunst ab. Die SpVgg Welchweiler lieferte dem Heimpublikum zur Kerwe einen Kantersieg. Auch in der Gruppe Süd kam es zu mitunter deutlichen Ergebnissen. So deklassierte der SV Herschweiler-Pettersheim II die Reserve der SpVgg Welchweiler deutlich, auch der FV Ramstein III startete stark in die noch junge Spielzeit.

Gruppe Nord

SpVgg Welchweiler - FV Bruchmühlbach 7:1. Nach Treffern von David Eichmann (26.) und Besart Saitaj (32.) gingen die Hausherren mit einem 2:0-Vorsprung in die Pause. Für die Gäste keimte nach dem Anschlusstreffer durch Nico Bernhardt in der 51. Minute zwar Hoffnung auf einen Punktgewinn auf, allerdings ließ die SpVgg Welchweiler nichts mehr anbrennen und startete einen fulminanten Schlussspurt. Philip Christmann (57.), Fabian Hahn (61.), David Eichmann (72.), Marc Spiegel (75.) und Torben Öser (86.) legten die Treffer zum deutlichen 7:1-Heimerfolg nach.

SG Pfeffelbach/Konken/EDO II - SG Altenglan/Rammelsbach 1:3. Die Gäste gingen in der elften Spielminute durch Wilhelm Kaiser in Führung und hielten diese bis zum Pausenpfiff. Nach Wiederanpfiff legte erneut Kaiser das 0:2 nach. Nach dem 1:2-Anschluss durch Sebastian Jung (65.) kam in der Partie neue Spannung auf, jedoch entschied Andreas Schock mit dem 3:1 (82.) der Gäste die Begegnung.

SG Haschbach/Schellweiler II - TuS Landstuhl II 5:1. Die Heimelf erwischte den Blitzstart und ging durch Moritz Königstein in der ersten Minute in Führung. Bis zur Pause fielen keine weiteren Tore. Im zweiten Durchgang zeigten die Gastgeber dann einen berauschenden Auftritt, bei dem Patrick Becker (50., 55.), erneut Moritz Königstein (61.) und Justin Horbach (66.) zum zwischenzeitlichen 5:0 netzten. Damit blieb der Treffer der Gäste zum 5:1-Endstand durch Jannik Knoll (75.) nur Ergebniskosmetik.

TuS Glan-Münchweiler II - SG Schrollbach/Hauptstuhl II 12:0. Während die Gäste von Beginn an keinen Weg in dieses Spiel fanden, präsentierten die Gastgeber dem heimischen Publikum einen grandiosen Kantersieg, bei dem nach 90 Minuten ein Dutzend Treffer gefallen sind. Beim Torfestival trafen Jan Schumacher, Emil Fehn (2), Curd Stemmler (2), Bajram Deli (2), Stephan Wigand (2) und Michael Traumer (3).

SG Kaulbach-Kreimbach - US Youth Soccer Europe 1:7. Die Gäste sorgten schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Ein Doppelpack von Andrew Pinto (34., 40.) sowie der Treffer von Tenzin Youten (43.) brachte US Youth Soccer Europe schon früh auf die Siegerstraße. Kurz vor dem Gang in die Kabine traf Pascal Krauth für die Gastgeber vom Punkt (44.). Doch auch nach dem Seitenwechsel waren die Verhältnisse eindeutig verteilt, so legten Adis Dogic (54.), erneut Tenzin Youten (73.), per Strafstoßtreffer Raymond Walters (82.) und schließlich Dillon Keegan (89.) die Tore zum verdienten 7.1-Auswärtssieg nach.

Gruppe Süd

SpVgg Welchweiler II - SV Herschweiler-Pettersheim II 0:9. Die Zweitbesetzung des SV Herschweiler-Pettersheim fuhr einen Kantersieg gegen Welchweiler II ein und blieb dabei ohne Gegentor. Spieler des Spiels war Finn Eichhorn, der mit seinen 5 Treffern maßgeblich zum deutlich verdienten Sieg beitrug. Der SV Herschweiler-Pettersheim II schießt sich damit an die Tabellenspitze, und das mit einem Torverhältnis von 12:0. Ebenso Stürmer Finn Eichhorn, der nun die Torjägerliste anführt.

SSC Landstuhl II - SV Schopp 2:2. Zur Halbzeitpause deutete alles auf einen Sieg des SV Schopp. Nach einem verwandelten Strafstoß durch Michel Placzek in der 17. Minute, erhöhte Hannes Placzek in der 39. Minute auf 2:0 für die Gäste. Den Hausherren gelang jedoch nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer in Form von Philip Wagner. Nur wenige Minuten vor Schluss war es dann erneut Philip Wagner (88.), der mit seinem zweiten Treffer den Punkt für den SSC Landstuhl rettete.

SV Nanz-Dietschweiler III - TuS Landstuhl 2:2. Sascha Mohr brachte die Gäste nach 14 Minuten in Führung, ehe Christoph Liberti in der 19. Minute ausglich. Noch vor der Pause stellte Benedikt Stutzinger (42.) die Führung für den TuS Landstuhl wiederher. Doch nur drei Minuten nach dem Seitenwechsel traf Liberti ein zweites Mal für Nanz-Dietschweiler, zum 2:2, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

SV Kottweiler-Schwanden II - FV Ramstein III 1:5. Zu seinem Saisonauftakt feierte der FV Ramstein II einen überzeugenden 5:1-Auswärtssieg in Kottweiler-Schwanden. Die Heimelf hingegen fand keinen wirklichen Weg in die Partie und musste sich am Ende vor heimischer Kulisse deutlich geschlagen geben. Nach früher Führung der Hausherren durch Claudio Beras (6.), sorgte ein Platzverweis für den SV Kottweiler-Schwanden II, in der 17. Minute dafür, dass die Heimmannschaft das Spiel völlig aus der Hand gab. Noch vor der Pause drehte der FV Ramstein III die Partie auf 1:2. Die Tore erzielten Roberto Odisho (34.) und Isaac Lopes de Souza (38.). Im zweiten Durchgang profitierten die Gäste zunehmend von ihrer Überzahl. Erneut de Souza (51.), Clark Jalda (77.) und Mustafa Altiparmak (89.) erzielten die weiteren Treffer zum 5:1-Auswärtserfolg.