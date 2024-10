In der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern Gruppe Süd fährt der TuS Landstuhl einen knappen Heimerfolg im Top-Spiel gegen OOKB II ein. In der Nord-Gruppe feiert US Youth Soccer Europe einen klaren Heimerfolg und hält engen Kontakt zu Ligaprimus Welchweiler.

Gruppe Süd

TSG Burglichtenberg II - SSC Landstuhl II 8:2. Bereits im ersten Spielabschnitt sorgten die Hausherren für eindeutige Verhältnisse. Nach furiosen ersten 45 Minuten stand gegen überforderte Landstuhler eine 5:0-Führung, die durch die Treffer von Max Klein (9., 22.), Philip Steuer (33., 41.) und Petar Nikolov (40.) zustande kam. Nach Wiederanpfiff legte Philip Steuer das sechste Tor nach (47.), ehe Abdullah Sengül der Ehrentreffer für die Gäste gelang (55.). Erneut Philip Steuer stellte mit zwei weiteren Treffern zwischenzeitlich auf 8:1 (60., 72.). Das letzte Wort hatte Samet Can, der nach 81 Minuten noch Ergebniskosmetik zum 8:2-Endstand betrieb.

SG Bechhofen/ Lambsborn II - SV Kottweiler-Schwanden II 2:4. Die Gäste starteten gut in die Partie und erspielten sich mit den Treffern von Claudio Beras (10.) und Sebastian Sander (23.) einen 2:0-Vorsprung. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Adrian Michala den Anschlusstreffer für die Heimmannschaft (40.). Nach dem Seitenwechsel stellte das nächste Tor von Claudio Beras (58.) den alten Abstand wieder her. Doch auch diesmal hatte die SG die passende Antwort, so brachte Nicolas Gab den abermaligen Anschluss (60.). Gianluca di Fede netzte in der 68. Spielminute zum vierten Mal aus Gästesicht - und diesmal war der Deckel drauf.

TuS Landstuhl - SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann II 1:0. Der Treffer von Sascha Mohr aus der 29. Minute war im Duell zweier Spitzenteams zugleich der spielentscheidende. Denn auch wenn man den Gästen fehlendes Engagement nicht bescheinigen konnte, so mangelte es doch an gefährlichen und konkreten Torchancen.

Gruppe Nord

SG Schrollbach/Hauptstuhl II - SG Pfeffelbach/Konken/EDO II 5:1. Auf den Führungstreffer, den Thomas Bäcker nach 25 Minuten für das Heimteam erzielte, antwortete Heiko Müller kurze Zeit später für die Gäste (30.). Im weiteren Spielverlauf zeigten sich jedoch erhebliche Qualitätsunterschiede zwischen beiden Mannschaften. Noch vor der Pause konnte Thomas Bäcker zwei weitere Male netzen (33., 39./Elfmeter). In der zweiten Halbzeit erhöhte Sascha Scharwath auf 4:1 (54./Elfmeter), ehe Thomas Bäcker abschließend sein viertes Tor und damit der abschließende Treffer zum 5:1-Heimsieg gelang.

TuS Landstuhl II - SG Hirsau 1:2. Durch die Tore von Denis Schneider (10.) und Yanick Fauß (54.) erspielten sich die Gäste eine 2:0-Führung auf fremdem Geläuf. Zwar brachte ein Eigentor die Gastgeber in der 78. Minute heran, doch mehr kam von der Landstuhler Reserve nicht mehr. Somit blieb es beim knappen Auswärtssieg der SG Hirsau.

US Youth Soccer Europe - TuS Glan-Münchweiler 5:0. Ein Doppelpack von Nestor Matos (11., 42.) brachte die 2:0-Führung der Heimelf zur Pause. Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gastgeber sehr spielstark, wodurch sie weitere Treffer nachlegen konnten. Zum 5:0-Kantersieg erhöhten Dillon Keegan (68.), Carlo Devora (71.) und Alfredo Garcia (88.).

FV Bruchmühlbach - SG Haschbach/Schellweiler II 0:6. Rundum überlegene Gäste brachten ihre spielerische Dominanz auf die Anzeigetafel. Zur Pause stand es nach Toren von Moritz Königstein (29., 43.) und Gianluca Robeller (41.) 3:0 für die SG. Auch im zweiten Durchgang fanden die Hausherren keinen wirklichen Weg in die Partie und mussten durch Moritz Jung (48., 79.) und Daniel Rübel (67.) weitere Gegentreffer hinnehmen.

SG Altenbach/Rammelsbach - SV Kaulbach-Kreimbach 3:3. Nach dem frühen Führungstreffer der Gastgeber durch Sascha Rech (10.) stellten die Gäste den Spielstand noch vor dem Pausenpfiff auf den Kopf: Edison Docaj traf doppelt zur 2:1-Halbzeitführung des SV (25., 33.). Nach Wiederanpfiff legte Pascal Krauth den dritten Gästetreffer nach (70.). Doch mit zwei Toren ermöglichte David Däberitz der Heimelf doch noch den Punktgewinn (76., 83./Elfmeter).