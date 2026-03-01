In der C-Klasse Kus-Kai Nord kommt Hefersweiler nicht über ein Remis bei Herschweiler-Pettersheim II hinaus. In der Südgruppe feiert der TuS Landstuhl II einen Kantersieg.

Gruppe Nord

TuS Glan-Münchweiler II - SpVgg Welchweiler II 1:0. In Glan-Münchweiler sahen die Zuschauer eine umkämpfte Partie, die in Hälfte eins nicht viele Höhepunkte bot. Somit endete der erste Durchgang torlos. Auch nach dem Seitenwechsel gelang es den beiden Mannschaften nicht, genug Zielstrebigkeit vor dem Tor zu entwickeln. Beide Mannschaften hofften im Verlauf der Partie auf den Lucky Punch, den es nach langer Wartezeit auch geben sollte. Benjamin Fetzer (87.) brachte die Hausherren wenige Minuten vor dem Ende in Führung. Daran änderte sich im Anschluss auch nichts mehr, was einen umjubelten Sieg der Gastgeber bedeutete.

SG Pfeffelbach/ Konken/EDO III - SV Kaulbach-Kreimbach 0:4. Die Gäste bestimmten von Beginn an die Richtung der Partie. Nils Bergsträßer (12.), Diogo Andre Almeida Pereira (23.) und Sascha Noichl (40.) sorgten bereits zur Halbzeit für eine deutliche Führung des SV Kaulbach-Kreimbach. Auch nach dem Seitenwechsel schafften es die Gastgeber nicht wirklich, sich in die Partie zu arbeiten. Stattdessen erhöhten die Gäste durch Lukas Küntzer (55.) erneut. Im Anschluss flachte die Partie ab und viele Höhepunkte folgten nicht mehr. Somit fuhr Kaulbach-Kreimbach einen souveränen Sieg ein.

SG Altenglan/ Rammelsbach/ Theisbergstegen - FV Ramstein III 0:1. Im Duell der Aufstiegsaspiranten wollte keines der beiden Teams zu viel Risiko eingehen. Dies führte zu einem 0:0 zum Pausentee. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste aus Ramstein dann jedoch sofort präsent und gingen durch Alexander Quiros (48.) in Führung. In der Folge bemühten sich die Hausherren natürlich intensiv um den Ausgleich, Ramstein verteidigte aber sehr erwachsen und ließ wenig anbrennen. So lief die Partie langsam aber sicher dem Ende entgegen und der FV Ramstein sicherte sich den knappen Auswärtssieg.

SV Herschweiler-Pettersheim II - SV Hefersweiler 2:2. Der Tabellenführer gastierte bei der Zweitbesetzung des SV Herschweiler-Pettersheim und sah sich bereits früh in der Partie mit 0:2 in Rückstand. Björn Göddel (6.) und Fabian Strauß (21.) sorgten für die 2:0-Pausenführung. Im zweiten Durchgang rappelten die Gäste sich jedoch auf und brachten es immerhin noch zum Remis durch die Treffer von Jawid Mohammadi (73.) und Daniel Willrich (85.).

Gruppe Süd

SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen II - TuS Landstuhl II 0:9. Landstuhl dominierte den Tabellenletzten von Beginn an. Tobias Utzig (3.), Marc Pfeffer (15.), Jonathan Bärmann (16., 29.) und Sascha Reinig (41.) sorgten schon zum Pausenpfiff für eine deutliche Führung des TuS. Auch nach dem Seitenwechsel zeichnete sich das gleiche Bild. Die Gäste spielten nach vorne und legten durch Pfeffer (49.) und einem Dreierpack von Vadim Floryk (62., 72., 79.) nach. Damit konnten die Gäste einen überzeugenden vierten Saisonsieg einfahren.

SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg II - SG Queidersbach/Harsberg II 3:0. Im Duell der Tabellennachbarn fanden die Hausherren besser in die Partie und gingen durch Moritz Königstein (22.) in Führung. Michael Diehl (34.) konnte im Anschluss nachlegen und sicherte den Gastgebern eine komfortable Führung zur Pause. Die Gäste wollten mit Schwung in Hälfte zwei starten, der ihnen jedoch direkt von David Bortscher genommen wurde. Dieser erzielte nämlich in der 49. Spielminute das 3:0 für die Hausherren. Diese ließen im Anschluss nichts mehr anbrennen und verwalteten die Führung souverän bis zum Ende der Partie.

SV Kottweiler-Schwanden II - SC Vogelbach II 8:1. Die Hausherren befinden sich derzeit im Kampf um die Aufstiegsränge und dominierten die Partie von Beginn an. Pascal Schmidt (15., 42.), Lu-Finn Christmann (20.) und Emil Bäcker (30.) sorgten für eine deutliche Führung zur Pause. Maik Pietschmann (22.) konnte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Vogelbach erzielen. Auch nach dem Seitenwechsel dominierte der SV Kottweiler-Schwanden II weiter und war gierig nach Toren. Dominik Lilienthal (75., 87.), Fynn Schaumlöffel (77.) und Simon Fischer (78.) sorgten für weitere vier Treffer innerhalb der letzten Viertelstunde der Partie. Somit gewannen die Hausherren mehr als deutlich und sichern damit sich Rang zwei.

SSC Landstuhl II - SG Bechhofen/Lambsborn II 4:1. Arthur Hoof (12.) und Jamie Witenberg (45.) brachten die Gastgeber zur Pause mit 2:0 in Führung. In Durchgang zwei erhöhte Jarcelle Domanski (64.), ehe Tim Kramer für die Gäste verkürzte. In der Nachspielzeit ließ Robert Schmidt mit seinem Treffer auch die allerletzten Zweifel am Sieg der Landstuhler verschwinden und sorgte somit für den verdienten 4:1-Heimsieg der SC-Reserve.