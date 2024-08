Zwei zweistellige Siege im Norden, drei denkbar knappe Angelegenheiten mit ebenfalls vielen Treffern im Süden: In der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern gab es am Wochenende zahlreiche Treffer zu bewundern.

Von Cristiano Prox

C-Klasse Nord

Die Gäste aus dem Glantal machten die Auswärtsaufgabe zu einer klaren Angelegenheit. Ulmet führte schon nach knapp über einer halben Stunde mit acht Toren, ehe die Elf dann in Halbzeit zwei einen Gang zurückschalteten und „nur“ noch drei Treffer erzielten. Erfolgreich waren an diesem Tag Bender per Viererpack, Berg mit drei Treffern und jeweils mit einem Treffer Ammann, Hertel, Allmann und Stamm.

TuS Landstuhl II - SV Kaulbach-Kreimbach 0:10. Auch in Landstuhl musste die Heimmannschaft eine deutliche Niederlage hinnehmen. Für Kaulbach-Kreimbach waren Spieckermann, Krauth mit vier Treffern, Schäfer mit deren drei sowie Spielertrainer Herz und Docaj mit jeweils einem Tor für den zweistelligen Sieg verantwortlich.

SG Hirsau II - SG Haschbach/Schellweiler II 2:2. Ein eher glückliches Unentschieden gab es für das Team vom Remigiusberg in Offenbach-Hundheim. Die Gäste machten mit zwei Chancen durch Rübel (13.) und Geibel (19.) zwei Tore. Anschließend war es dem puren Chancenwucher der Heimmannschaft geschuldet, dass es bis zur Halbzeit nur zum Anschlusstreffer durch Alt (34.) kam. Im zweiten Abschnitt flachte die Partie deutlich ab, den Ausgleich konnten die Gastgeber aber noch durch einen Foulelfmeter von Kittel (59.) erzielen und standen somit immerhin mit einem Punkt da.

SV Hefersweiler - SpVgg Welchweiler 1:1. Ein umkämpftes aber eher ausgeglichenes und ereignisarmes Spiel sahen die Zuschauer in Hefersweiler. Leichte Vorteile aus der ersten Hälfte nahm Welchweiler mit in die zweite Halbzeit und traf kurz nach Anpfiff durch Saitaj (48.) zur Führung. Anschließend kämpfte sich Hefersweiler aber besser in die Partie und Sebastian (68.) erzielte den Ausgleich für den SVH. Die Partie fand somit ihren Schlusspunkt in einem gerechten Unentschieden.

FV Bruchmühlbach - SG Pfeffelbach/Konken/Edo II 3:1. Bruchmühlbach konnte nach einem frühen Rückstand durch Buschauer (18.) direkt mit einem Tor von Fast (22.) antworten. In der Folge übernahm die Heimmannschaft die Partie und legte mit zwei Treffern durch Rein (66.) und Arduc (85.) nach. Somit war der Heimsieg perfekt.

C-Klasse Süd

SG Oberarnbach/Ob.Ki./ Bann II - SV Nanz-Dietschweiler III 4:3. Eine packende Partie ereignete sich in Bann. Nach dem 1:0 der Gastgeber durch Arnold (23.), gab es in Folge zwei Führungen für die Gäste. Erst drehten Ludes (31.) und Luthringshauser (54.) die Partie, nach zwischenzeitlichem Ausgleich durch Gros (57.) war es erneut Luthringshauser (72.), der die Gäste in Front brachte. Die Heimmannschaft gab sich jedoch nicht auf und erzielte in einem spannenden Finale der Partie noch den Ausgleich durch Westrich (80.) sowie den schlussendlichen Siegtreffer, den Küntzler (88.) beisteuerte.

SV Herschweiler-Pettersheim II - SSC Landstuhl 5:3. Drei Punkte erkämpfte sich der Gastgeber in einem wild geführten Spiel am Sonntagnachmittag. Der Gast ging zunächst mit zwei Toren durch Weiss (16., 31.) in Führung, die Heimelf konnte bis zur Halbzeit in Person von Weber (37.) verkürzen. Nach der Pause sorgte ein Eigentor von Sengül für den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe eben jener Weber mit drei Toren (59., 63., 90.,) die Partie zugunsten seiner Mannschaft kippte. Daran konnte dann auch Weiss (90.) mit seinem vollendeten Dreierpack nichts mehr ändern.

TuS Landstuhl - TSG Burglichtenberg II 5:0. Mehr als souverän brachte Landstuhl den Sieg mit nach Hause. Eine abgeklärte Leistung von Anfang bis Ende des Spiels mündete in einem Doppelpack von Stutzinger in Halbzeit eins (9., 37.) sowie drei Toren von Mohr (48., 50., 72.) in der zweiten Hälfte der Partie. Somit darf Landstuhl im ersten Heimspiel einen Sieg feiern.