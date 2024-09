In der Fußball-C-Klasse Kusel-Kaiserslautern Süd gab der Tabellenführer erstmals Punkte ab. Die SG Oberarnbach leistete sich ein Unentschieden gegen den SSC Landstuhl II. Im Norden bleibt alleine der SV Ulmet bei der Maximalausbeute. Die Glantaler besiegten im Spitzenspiel den SV Hefersweiler.

Gruppe Nord

SG Altenglan/Rammelsbach - FC Bruchmühlbach 0:0. Nach jeweils zwölf Gegentoren in den ersten Spielen ist es sicherlich als Erfolg zu werten, dass die Null gehalten wurde. Für beide Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld war es der erste Punkt zu Hause beziehungsweise in der Fremde.

SG Haschbach/Schellweiler II - SG Schrollbach/Hauptstuhl 5:2. Die SG Haschbach wollte gegen die vermeintliche Schießbude der Liga (jetzt sieben Gegentore im Schnitt) einen entsprechend hohen Heimsieg einfahren. Die Gäste, die in drei Spielen noch ohne Torerfolg sind, wehrten sich allerdings in Halbzeit eins nach Kräften und gingen sogar mit einer 2:1-Führung in die Kabinen. Nach der Pause schwanden aber die Kräfte und die Heimelf siegte am Ende ungefährdet mit 5:2. Die Torfolge: 0:1 Stefan Strasser (22.), 1:1 Daniel Rübel (26.), 1:2 Thomas Stemmler (45.), 2:2 Moritz Königstein (50.), 3:2 und 5:2 Tobias Häßel (71., 90.), 4:2 Christopher Rübel (86.).

SV Ulmet - SV Hefersweiler 2:0. Das Spitzenspiel der beiden ungeschlagenen Mannschaften fand in Ulmet statt. Die Heimmannschaft siegte mit 2:0 und hat bislang in fünf Partien alle möglichen Zähler eingeheimst. Die Tore zum Sieg über den zuvor immerhin dreimal siegreichen SVH erzielten Pascal Stamm (13.) und Sascha Berg (76.).

SpVgg Welchweiler - SG Hirsau II 4:2. Der Tabellenführer tat sich gegen die SG schwer. Zur Pause lag man trotz einer 1:0 Führung (Denis Müller, 21.) durch einen Doppelschlag (31., 34.) der Gäste in Rückstand. In der zweiten Hälfte steigerte sich die Heimelf und drehte das Spiel durch Tore von Martin Miller (63.), Fabian Hahn (77.) und Philip Christmann (85.) zum 4:2-Heimsieg.

SG Pfeffelbach/Konken/EDO II - TuS Landstuhl II verlegt. Die Partie wird am 13. Oktober ausgetragen.

Gruppe Süd

TSG Burglichtenberg II - SG Bechhofen/Lamsborn II 3:5. In einer spannenden Begegnung konnte sich die SG Bechhofen/Lambsborn zunächst durch einen Viererpack von Luca Markus mit 4:3 in die Halbzeit retten. Die Gastgeber hatten in der zweiten Hälfte jedoch nichts mehr entgegenzusetzen und kassierten in der 49. Spielminute einen weiteren Treffer durch Berkay Akyol zum 3:5. Die Treffer für die Gastgeber erzielten Max Klein (30., 45.) und Melvin Schnur (38.).

Nanz-Dietschweiler III - FV Ramstein III 2:5. Der FV Ramstein III erzielte nach Startschwierigkeiten zwischen der 28. und der 40. Spielminute vier Tore und ging verdient mit 4:0 in die Halbzeitpause. Daniel Luthringshauser konnte in der 55. Minute noch auf 1:4 verkürzen, jedoch behielt der Gast die Oberhand und erzielte durch Isaac Lopes de Souza (28., 65.) das 5:1. Mika Nils betrieb noch etwas Ergebniskosmetik und netzte in der 69. Minute zum 2:5 ein. Die Tore für die Gäste erzielten Saad Alhamada (32.) und Clark Jalda(35., 40.).

SSC Landstuhl II - SG Oberarnbach/Ob. -Ki./Bann II 1:1 . Im Derby begann die SG Oberarnbach besser und beherrschte die ersten zehn Minuten der Begegnung klar. Danach drehte Landstuhl auf und ging sogar mit 1:0 (Gerhard Malinowski, 26. Minute) in Führung. Mit dem Ausgleich in der 54. Minute durch Lars Aaron Allenbach kippte das Spiel zugunsten Oberarnbachs, bevor kurz vor Schluss beide Teams große Chancen hatten, das Spiel für sich zu entscheiden. Alles in allem ein gerechtes Unentschieden.

SpVgg Welchweiler II - SV Kottweiler-Schwanden 1:6. Das Schlusslicht aus Welchweiler kassiert bereits in der ersten Hälfte drei Tore durch Claudio Fabrice Weber Beras (2.) und Gianluca di Fede (39., 44.). Auch die zweite Hälfte wird klar von den Gästen dominiert und erneut Claudio Fabrice Weber Beras (57.) und Joshua Thomas Hornbruch (68., 71.) sorgen für die Entscheidung, ehe Mario Bauer (80.) noch zum 1:6 für die Gastgeber einschieben kann.

SV Mackenbach II - SV Schopp 2:4. Nichts war es mit dem erhofften Kerwesieg – zumindest nicht für die zweite Garnitur. Valentin Westrich (39.) und Aaron Wolfgang Groß (75.) taten mit ihren beiden Toren ihr Möglichstes. Doch lagen die Mackenbacher nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 0:3 hinten und zur Pause schon mit 1:4 zurück. Die Treffer für Schopp erzielten zweimal Felix Weber (12., 36.), Julian Nico Scheib (26.) und Niklas Elias Mang (45.).