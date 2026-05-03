In der Gruppe Nord ist für den SV Hefersweiler, nach einem Sieg gegen den SV Kaulbach-Kreimbach, der Aufstieg zum Greifen nah. Im Süden trifft der SSC Landstuhl II acht Mal.

Gruppe Nord

FV Ramstein III - SpVgg Welchweiler II 4:0. Nach 17 Minuten brachte Brian Jorge Sanchez (17.) die Hausherren in Führung. Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhten Giovanni Piscitello (50.) und Jason Vargas (55.) auf 3:0 und sorgten somit für die Vorentscheidung. Zudem strahlten die Gäste kaum Torgefahr aus und blieben nun zum dritten Mal in Folge ohne eigenen Treffer. Den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand setzte Saad Alhamada in der 81. Minute.

SG Altenglan/ Rammelsbach/ Theisbergstegen - SG Pfeffelbach/ Konken/EDO II 2:1. Die Hausherren lagen zur Pause nach dem Treffer von Kevin Fauß (33.) in Führung. In der zweiten Hälfte erhöhte David Däberitz (65.) auf 2:0. Nico Buschauer erzielte zwar noch den Anschlusstreffer für die Gäste (85.), jedoch blieb es schlussendlich beim knappen Sieg der Gastgeber, die durch die Niederlage des SV Kaulbach-Kreimbach nun auf Tabellenplatz zwei stehen.

SV Kaulbach-Kreimbach - SV Hefersweiler 0:1. Der SV Hefersweiler befindet sich durch den Treffer von Lukas Hoffmann (36.) auf der Zielgeraden in Richtung Meisterschaft und kann diese im nächsten Heimspiel klarmachen. Der SV Kaulbach-Kreimbach hingegen verliert an Boden und rutscht vom zweiten auf den dritten Tabellenplatz ab.

SG Schrollbach/Hauptstuhl - TuS Glan-Münchweiler II 5:3. Kevin Scharwath (8.) und Rico Niederelz (10., 26.) sorgten für die 3:0-Pausenführung der SG. In der zweiten Halbzeit verkürzte Eskandari Maschadi (65.) zunächst, doch Marius Messing (71.) und Niederelz mit seinem dritten Treffer (75.) stellten auf 5:1. Lemarr Fees (79.) und erneut Maschadi (81.) verkürzten aus Gästesicht aus 3:5, am Ende sorgten die beiden Treffer jedoch nur noch für Ergebniskosmetik.

SV Herschweiler-Pettersheim II - SG USYS Europe/SpVgg ESP II 4:1.

Gruppe Süd

SSC Landstuhl II - SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen II 8:0. Albert Abramow traf nach sieben Minuten zur Führung der Gastgeber. Bis zum Pausenpfiff erhöhten Kenan Karimis (30., 46.) und Abdullah Sengül (33.) auf 4:0. Auch in der zweiten Hälfte war die SSC-Reserve vier Mal erfolgreich. Robert Schmidt (49.), Emre Karateke (56.), Abramow (74.) und Stefan Linsmayer (88.) sorgten für den hochverdienten 8:0-Heimsieg.

SV Nanz-Dietschweiler III - SV Kottweiler-Schwanden II 0:3. Kurz vor Ende des ersten Durchgangs brachte Luca Fuchs (44.) die Gäste in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lu-Finn Christmann (55.) auf 2:0. Fuchs machte mit seinem zweiten Treffer (81.) den Deckel auf die Partie und so fuhr die Zweitbesetzung des SV Kottweiler-Schwanden einen ungefährdeten Auswärtssieg ein.

SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann II - SC Vogelbach II 8:1. Als David Guzowski in der 62. Minute einen Treffer für die Vogelbacher Gäste markierte, sah es noch erträglich aus. Erst in der 43. Minute hatte Gabriel Brossart das erste Tor für die Gastgeber erzielt und damit den knappen Halbzeitstand gefestigt. Nach einer Stunde stand es 3:0, es folge der Ehrentreffer. Dann aber nahm das Unheil seinen Lauf. In den letzten 18 Minuten schraubte die OOKB-Reserve das Resultat hoch. Die Hälfte der Tore ging auf das Konto von Marko Hoffmann. Elias Westrich, Devin Wolf und Felix Küntzler bauten den Vorsprung auf 5:1 aus. Dann schlug Hoffmann zu und erzielte einen Hattrick binnen acht Minuten.

TuS Landstuhl II - SV Rodenbach III 2:6.

TSG Burglichtenberg II - SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg II 5:0.