Im Norden hat sich der SV Hefersweiler den Titel vorzeitig gesichert. Im Süden stehen zwei Aufsteiger schon fest, allerdings birgt die Titelfrage noch Spannung.

Der SSC Landstuhl II und die SG Oberarnbach/ Obernheim-Kirchenarnbach II sind in der Süd-Gruppe noch im Rennen um Platz eins. Zwei Spieltage stehen noch aus, die Rivalen sind punktgleich. Im Norden hält die SG Altenglan/ Rammelsbach die besten Karten in Sachen Vizemeisterschaft. Der SV Kaulbach-Kreimbach kann noch heranrücken.

Gruppe Nord

SG Altenglan/Rammelsbach/ Theisbergstegen - SG Schrollbach/ Hauptstuhl 8:0. Die Hausherren fuhren im Kampf um den Aufstieg einen wichtigen und deutlichen Heimerfolg ein. Damit bleibt man vorerst sicher auf Rang zwei. Beim Kantersieg traf Kevin Fauß dreifach, Top-Goalgetter David Däberitz „nur“ zweifach. Dimitar Petrov, Maurice Allmann und Fabian Bäcker steuerten die weiteren Tore bei.

SV Hefersweiler - FV Ramstein III 3:1. Der Tabellenführer verteidigt seinen Platz an der Spitze souverän und sichert sich damit vorzeitig die Meisterschaft. Giovanni Piscitello traf spät für die Olympia. Als Spaßbremse aber taugte der Gegentreffer nicht: Die Hausherren hatten früh alle Unklarheiten beseitigt und nach einer guten halben Stunde bereits drei Treffer vorgelegt. Schützen waren Dennis Heß, Tim Wingender und Lukas Hoffmann.

TuS Glan-Münchweiler II - SG USYS/ SpVgg ESP II ausgefallen. Die Gastgeber erhalten die Punkte kampflos.

Gruppe Süd

SG Haschbach/ Schellweiler/ Etschberg II - SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen II 10:0. Die Hausherren waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Bereits in Hälfte eins sicherte man sich durch Christopher Rübel (11., 15., 41.), Moritz Königstein (39.), Lukas Korb (42.) und Sören Jung (45.) eine deutliche Führung. Im zweiten Durchgang zeichnete sich das gleiche Bild. Daniel Rübel (52.), Yannik Müller (55.), Moritz Königstein (66.) und Christopher Rübel (69.) legten weitere Treffer nach und machten es somit zweistellig zum Ende der Partie.

SV Rodenbach III - SG Bechhofen/ Lambsborn II 3:0. Rodenbach machte seine Anhänger froh und sicherte sich mit einem 3:0-Erfolg einen angenehmen Spieltag. Andreas Rothmann und Claudio Weber Beras vor (20,/42.) sowie Jaden Dee Lawler (82.) nach der Pause verzeichneten je ein persönliches Erfolgserlebnis.

SG Queidersbach/Harsberg II - SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann II 0:1. In einem knappen und umkämpften Spiel konnten die Gäste den Sieg einfahren, mit dem SSC Landstuhl II nach Punkten gleichziehen und Rang eins der Tabelle erobern. Damit spitzt sich der Meisterschaftskampf weiter zu. Das Tor des Tages gelang Felix Küntzler gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff.

SV Kottweiler-Schwanden II - TSG Burglichtenberg II 5:1. Kevin Ottinger brachte die Hausherren früh in Führung, ehe Max Klein nach einer knappen halben Stunde (32.) den Ausgleich erzielen konnte. Damit ging es dann auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel hatte die TSG dann aber keinen Zugriff mehr auf die Partie und ließ diese aus den Händen entgleiten. Luca Fuchs (62.), Philip Weilert (72.), Pascal Schmidt (72.) und Emil Bäcker (89.) sorgten für eine deutliche Führung der Hausherren, die auch bis zum Schlusspfiff Bestand hatte. Damit schieben sich die Hausherren vorbei an der TSG auf Rang drei der Tabelle.

SG Bechhofen/Lambsborn II - TuS Landstuhl II 3:3. Die Partie fand bereits unter der Woche statt. Es dauerte lediglich zehn Minuten, ehe Marc Pfeffer das erste Tor der Partie zugunsten des TuS erzielen konnte. Michael Leiner (23.) glich zwar für die Gastgeber aus, durch das Tor von Ferat Berisha (45.) gingen die Gäste aber trotzdem mit einer Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war dann Tim Kramer (52.) zur Stelle und stellte auf 2:2. Waren zwei Rückstände schon nicht schlimm genug, sorgten die Hausherren selbst für den dritten. Durch ein Eigentor ging Landstuhl erneut in Führung. Aber auch dies konnte die SG nicht brechen, denn in der Nachspielzeit sorgte Christoph Bader (90.+3) für den erneuten Ausgleich. Somit trennten sich beide Mannschaften mit jeweils einem Punkt in der Tasche.

SV Kottweiler-Schwanden II - SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg II ausgefallen. Der Gast ist zu der Partie nicht angetreten.