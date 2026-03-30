Welch kurioser Verlauf: Süd-Tabellenführer SSC Landstuhl II dreht eine verloren scheinende Partie noch zum Erfolg. Mit einem Sieg halten im Norden die „Kaulis“ Anschluss.

Gruppe Nord

TuS Glan-Münchweiler II - SV Herschweiler-Pettersheim II 0:4. Die Gäste gingen bereits nach fünf Minuten durch Leon Westphal in Führung, die sie im Anschluss mit in die Pause trugen. Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Hausherren lange um den Ausgleich, der aber gegen eine gute Gästedefensive nicht gelingen sollte. Als die Lücken zum Schluss dann größer wurden, schlugen die Gäste zu und erhöhten durch Johannes von Blohn (81., 87.) und Manuel Malter (82.). Somit geriet das Ergebnis zum Ende doch recht deutlich.

SG USYS Europe/ SpVgg ESP II - SpVgg Welchweiler II 1:5. Der Tabellenletzte konnte in der 8. Spielminute durch Mitchell Wise in Führung gehen. Diese hatte jedoch nicht lange Bestand, da Sascha Emrich bereits in der 12. Spielminute ausgleichen konnte. Mit diesem Gleichstand ging es später dann auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie dann in Richtung der Gäste, die durch Marco Hasselmeier (55.), Harald Drumm (70.), Jonas Scherer (73.) und Florijant Saitaj (85.) treffen und sich somit einen deutlichen Sieg sichern konnten.

SG Pfeffelbach/ Konken/EDO II - SG Hirsau II 1:3. Die erste Hälfte gehörte den Gästen, die durch Julian Loos (16.) in Führung gehen konnten. Diese Führung hatte bis zur Pause Bestand. Nach dem Seitenwechsel war es dann ein unglückliches Eigentor, dass den Hausherren den Ausgleich bescherte. Dies warf die Auswärtself jedoch nicht aus der Bahn, denn diese konnten durch Julian Loos (64.) erneut in Führung gehen und kurz vor dem Ende durch Maximilian Groß (89.) den Schlusspunkt setzen.

SG Schrollbach/Hauptstuhl - SV Kaulbach-Kreimbach 0:4. Im Kampf um Rang zwei überzeugte der SV Kaulbach-Kreimbach von Beginn an und ging bereits in Hälfte eins durch Nico Rheinheimer (29.), Diogo Pereira (43.) und Nils Bergsträßer (45.+1) mit 3:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel schafften es die Hausherren weiterhin nicht, so richtig in die Partie zu finden und bissen sich an souverän agierenden Gästen die Zähne aus. Diese legten in der 72. Spielminute noch einmal nach und erzielten in Person von Lukas Küntzer (72.) den vierten Treffer der Partie.

Gruppe Süd

TSG Burglichtenberg II - SG Bechhofen/Lambsborn II 6:1. Die TSG überrollte die Gäste in Hälfte eins und führte bereits zur Pause mit 5:0. Victor Daniel (5., 20.), Julian Sandorf (8.), Tim Gottlieb (24.) und Philipp Neukirch (38.) waren die Torschützen. In Hälfte zwei dauerte es dann nicht lange, bis Tim Gottlieb (57.) weiter erhöhen konnte. In der 70. Spielminute erzielte Tim Kramer (70.) dann noch einen Treffer für die Gäste, der in die berühmte Kategorie Ergebniskosmetik fiel.

SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen II - SG Queidersbach/Harsberg II 4:2. Die erste Hälfte gehörte den Gastgebern, die durch Kevin Fauß (32.) und Jose Ruvalcaba (35.) in Führung gehen konnten. Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste beschwerlich in die Partie. Kevin Fauß hingegen erwischte einen guten Tag und konnte durch zwei weitere Treffer (46., 60.) glänzen. Ein Platzverweis für die Hausherren öffnete dann noch einmal die Chance für die Gäste, heranzukommen. Robin Schmitt (67.) und Sebastian Rutz (90.) konnten zwar für die Gäste verkürzen, zu mehr reichte es dann jedoch nicht mehr.

SSC Landstuhl II - SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg II 5:4. Gibt’s denn so was? Die von der Spitze weit entfernten Gäste trumpfen im Reserveduell der A-Klasseteams groß auf, sind auf bestem Weg zum klaren Überraschungssieg – und lassen sich doch noch unsanft ausbremsen. Mit 4:0 führte die Zweite vom Remigiusberg in der Sickingenstadt, als gerade mal fünf Minuten in Durchgang zwei absolviert waren. Was soll da noch passieren, dürften die Überzeugung gewesen sein. Doch als fast eine Stunde absolviert war, wachten die Hausherren auf: Das 1:4 in Minute 57 schien kein Startsignal für die Aufholjagd, denn es folgte zunächst kein Treffer. Erst in eine Viertelstunde vor Schluss ging’s los. Die Sickingensportler brannten ein Feuerwerk ab und bogen die Partie noch um. So kurios wie der Verlauf war auch die Vorstellung der Hauptdarsteller: SSC-Trainer Emre Karateke (drei) und Albert Abramov (zwei Treffer) erledigten das Toreschießen auf Gastgeberseite allein. Das war aber noch gar nix gegen den Auftritt von Moritz Königstein: Er hatte alle vier Tore der SG markiert.

SV Rodenbach III - SV Nanz-Dietschweiler III 5:4.