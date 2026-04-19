Der FV Ramstein III verliert, die SG Altenglan-Rammelsbach siegt: Damit bleiben für die Kombinierten aus dem Kuseler Land die beiden spielfreien Spitzenteams in Sichtweite.

Gruppe Nord

SG Pfeffelbach/ Konken/EDO II - TuS Glan-Münchweiler II 3:3. Den frühen Führungstreffer von Fabio Buck (7.) zugunsten der Gäste konnte Oliver Schultheis (13.) kurze Zeit später wieder ausgleichen. Nach dieser ereignisreichen Anfangsphase flachte die Partie im Anschluss ab und ging mit diesem Spielstand in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel waren es dann erneut die Gäste, die durch Yannick Raab (55.) in Führung gingen. Abermals glichen die Gastgeber aus, diesmal in Person von Karl Fritz (70.) Marcel Königstein (75.) konnte dann die Partie sogar komplett in Richtung der Hausherren drehen. Die Freude hielt bis tief in die Nachspielzeit und wurde dann durch den späten Ausgleich von Eskandari Maschadi (90.+3) wieder genommen. Die Partie endete somit nach dem späten Ausgleich mit einer Punkteteilung.

SG Schrollbach/ Hauptstuhl - FV Ramstein III 3:2. Nach dem Ende der Anfangsviertelstunde traf Marian Schenkel (16.) zur Führung für Ramstein. Mit einer guten Defensivleistung nahmen Sie diese Führung mit in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel kam es dann noch besser, als Manuel Hemmer (50.) die Führung ausbaute. Nur eine Minute später konnte Rico Niederelz (51.) dann aber den Anschluss erzielen, der die Hausherren zu beflügeln schien. Nach dem Ausgleich durch Thomas Hofmann (73.) war es dann erneut Rico Niederelz (79.), der das Spiel komplett zugunsten der SG Schrollbach/Hauptstuhl drehte. Die Ramsteiner erholten sich davon nicht und konnten somit keine Punkte mit nach Hause nehmen.

SG Altenglan/ Rammelsbach/ Theisbergstegen - SV Herschweiler-Pettersheim II 2:0. Die Hausherren waren der Favorit in dieser Partie und konnten dies auch durch den Führungstreffer von David Däberitz (28.) ausdrücken. Diese knappe Führung konnten Sie dann auch mit in die Pause nehmen. Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Gäste um den Ausgleich, scheiterten aber an gut sortierten Hausherren. Als sich in der Schlussphase dann Lücken eröffneten, schlug David Däberitz (90.) erneut zu und machte damit den umjubelten Heimerfolg rund.

Gruppe Süd

SV Nanz-Dietschweiler III - SG Queidersbach/Harsberg II 3:1. Der Tabellenvorletzte konnte in der 20. Spielminute in Führung gehen. Lars Müller war der Torschütze. Es dauerte lange, bis die Hausherren zum Zuge kamen. In der 64. Spielminute war es dann aber soweit. Frederik Holzhauser (64.) erzielte den Ausgleich. Dies schien den Motor ins Laufen zu bringen, denn Sven Klein (71., 77.) erzielte kurz darauf einen Doppelpack und drehte die Partie zugunsten der Heimelf. Diese konnten die Führung sauber ins Ziel bringen und sicherten sich damit den Sieg.

SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann II - SG Bechhofen/ Lambsborn II 6:1. In der ersten Hälfte passierte lange nichts, ehe Tim Kramer (38.) die Gäste in Führung bringen konnte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang es dann Marko Hoffmann (45.) aber, den Ausgleich für die Gastgeber zu erzielen. Nach dem Seitenwechsel legten diese dann auch 2 Gänge zu und überrollten die SG Bechhofen/Lambsborn II regelrecht. Philipp Mees (54., 64.), Gabriel Brossart (74.), Mirko Backe (83.) und Pascal Rutz (90.) zogen das Spiel auf die Seite der Heimelf und sorgten für einen mehr als verdienten Sieg.

SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen II - SV Kottweiler-Schwanden II 0:6. Die Gäste ließen den Hausherren von Beginn an keine Chance und dominierten die komplette Partie. Dies konnten Sie auch effektiv in Tore ummünzen. Luca Fuchs (5., 7., 51.), Pascal Schmidt (55.), Philip Weilert (60.) und Christian Kaiser (80.) machten die Partie deutlich. Die Gäste können somit drei Punkte entführen und eine fröhliche Heimfahrt antreten.

TSG Burglichtenberg II - SV Vogelbach II 7:2. Die Gäste gingen nach sechs Minuten bereits durch Victor Daniel in Führung, welche aber nur kurze Zeit später von Falk Hilbert (13.) egalisiert wurde. Nur vier weitere Minuten später war es dann erneut Victor Daniel, der die Burglichtenberger wieder in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel gelang ihm dann der dritte Treffer (61.). Die Vogelbacher waren ohne wirkliche Chancen und mussten weitere Treffer durch Petar Nikolov (65.), Noah Feilhaber (68., 75.) und Victor Daniel (79.) hinnehmen. Lediglich Falk Hilbert (71.) konnte noch mal ein kleines Zeichen setzen und verkürzte zwischenzeitlich. Somit gewann die TSG Burglichtenberg II letztlich verdient mit 7:2.