Olympias Dritte schlägt gnadenlos zu: 15 Tore schenkt der FV Ramstein II den noch punktlosen US-Boys ein. In der Südgruppe gibt’s zwei 7:1-Heimsiege in nur drei Partien.

Gruppe Nord

SG USYS Europe/ SpVgg ESP II - FV Ramstein III 0:15. Die Gäste überrollten die Hausherren von Beginn an. Ein Eigentor (4.), Saad Alhamada (18.), Giovanni Piscitello (26., 28.), Simon Thum (31.) und Manuel Hemmer (39., 39.) sorgten bereits zur Pause für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter Richtung Tor der Heimelf. Giovanni Piscitello (56.), Ivan Kofanov (57.), Semere Mekonen (60., 84.), Gustavo Garcia (75.), Manuel Hemmer (78.), Dillon Keegan (79.) und Jason Vargas (86.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe und sorgten somit für einen mehr als deutlichen Auswärtssieg.

SG Pfeffelbach/ Konken/EDO II - SV Hefersweiler 0:9. Der Tabellenführer ließ den Hausherren keine Chance und kontrollierte die Partie ab Minute eins. Daniel Willrich (5.), Noah Brack (10., 41.) und Tim Wingender (11.) trafen und verschafften den Hefersweilern ein Polster zur Pause. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gäste keinen Gang zurück und spielten weiter nach vorne. Tim Wingender (51., 53., 54.), Noah Brack (86.) und Jonas Michel (89.) erzielten weitere Tore und sorgten so für ein deutliches Ergebnis auf der Anzeigetafel.

SG Altenglan/ Rammelsbach/ Theisbergstegen - SpVgg Welchweiler II 4:1. Die Hausherren erwischten den besseren Start und konnten durch ein Tor von David Däberitz (20.) in Führung gehen. Florijant Saitaj (29.) konnte aber wenig später für die Gäste aus Welchweiler ausgleichen. Dies gefiel den Hausherren weniger, was sie durch den erneuten Führungstreffer von Doppelpacker David Däberitz (39.) zum Ausdruck brachten. Mit dieser knappen Führung der SG ging es dann auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Gäste um den Ausgleich, die Heimelf verteidigte jedoch sauber. In den Schlussminuten nutzte die SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen dann die Lücken der Gäste und erhöhte die Führung durch Maurice Allmann (84.) und Däberitz auf 4:1. Dies war gleichzeitig auch das Endergebnis.

SV Herschweiler-Pettersheim II - SG Hirsau II 1:1.

Gruppe Süd

SV Nanz-Dietschweiler III - TuS Landstuhl II 1:7. Im Duell der Tabellennachbarn erwischten die Gäste einen Blitzstart und führten bereits nach drei Minuten durch das Tor von Felix Noll. Im Anschluss dauerte es jedoch etwas länger bis zum nächsten Highlight. Wenige Minuten vor dem Pausenpfiff erhöhte Daniel Harrington Desmond (40.) für Landstuhl, was aber durch Sebastian Bredel (42.) umgehend gekontert wurde, der den Anschlusstreffer für die Hausherren erzielte. Nach dem Seitenwechsel jedoch kippte die Partie wieder in Richtung der Landstuhler, die die restliche Partie komplett überzeugten. Daniel Harrington Desmond (48.), 58.), Kevin Wilhelm (66.), Jonathan Julius Bärmann (71.) und Vadim Floryk (87.) schraubten den Spielstand in die Höhe. Somit gelang dem TuS ein doch etwas überraschend hoher Sieg beim SV Nanz-Dietschweiler III.

SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen II - SV Rodenbach III 1:7. Der Tabellenletzte konnte den Rodenbachern von Beginn an nicht viel anhaben und musste in Hälfte eins durch Charles Hayward (19.), Gianluca di Fede (28.) und ein Eigentor (36.) bereits drei Gegentreffer hinnehmen. Nach dem Seitenwechsel gelang es den Hausherren zwar durch Maurice Sellke (50.) zu verkürzen, in der Folge legten die Gäste aber weiter nach. Charles Hayward (56., 65.), Marco Doberaß (75.) und di Fede (78.) erzielten vier weitere Treffer und rundeten den Sieg des SV Rodenbach III somit ab.

TSG Burglichtenberg II - SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann II 3:1. Nach einer knappen halben Stunde brachte Victor Daniel (31.) die TSG in Führung. Dies bedeutete gleichzeitig den Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel war es dann erneut Victor Daniel (52.), der die Führung schnell ausbauen konnte. Die Gäste kamen zwar noch einmal durch Louis Gries (75.) zum Anschluss, fielen durch ein Eigentor in der Folge aber wieder zurück und mussten sich am Ende geschlagen geben.

SV Kottweiler-Schwanden II - SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg II. Das Spiel wurde abgesetzt.