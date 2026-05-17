Der SV Kaulbach-Kreimbach hat das Seine getan, um die Aufstiegschance zu wahren. Die Kaulis siegen, die SG Altenglan-Rammelsbach schaut zu – hat aber alles in eigener Hand.

Gruppe Nord

SpVgg Welchweiler II - SG Schrollbach/ Hauptstuhl 0:5. Die Gäste waren das spielbestimmende Team und gingen durch Kevin Scharwath (19.) folgerichtig in Führung. Welchweiler fand zu keiner Zeit so richtig in die Partie und musste im Anschluss weitere Treffer hinnehmen. Thomas Bäcker (31., 73., 83.) und erneut Kevin Scharwath (51.) zeigten starke Leistungen und entschieden die Partie mit Ihren Treffern alleine.

SV Kaulbach-Kreimbach - SG Hirsau II 3:1. Die Hausherren kämpfen noch um den Aufstieg und hatten die SG Hirsau II zu Gast. Die erste Hälfte war von Kampf geprägt und lieferte wenige Höhepunkte. Nach dem Seitenwechsel erlöse Nico Rheinheimer (54.) den SV Kaulbach-Kreimbach dann und erzielte den Führungstreffer, gefolgt vom 2:0 durch Sascha Noichl (62.). Julian Loos (70.) konnte kurz darauf den Anschluss für die Gäste erzielen, der aber nicht mehr reichen sollte. Nico Rheinheimer schnürte in der 88. Spielminute nämlich seinen Doppelpack und sicherte den Hausherren somit den wichtigen Heimsieg.

SG USYS Europe/ SpVgg ESP II - SG Pfeffelbach/ Konken/EDO II 0:8. Die Gäste ließen dem Tabellenletzten keine Chance und machten dies auch im Ergebnis deutlich. Die Torschützen sind nicht bekannt gemacht worden.

Gruppe Süd

SV Nanz-Dietschweiler III - SSC Landstuhl II 2:1. Die Gäste mussten im Meisterschaftskampf einen Dämpfer hinnehmen und verloren bei der dritten Mannschaft des SV Nanz-Dietschweiler. Die Schlappe bahnte sich an, als Julius Brinke schon in Minute eins die Führung für die Hausherren erzielte. Mika Dietrich baute diese noch vor der Pause aus (37.). Nach Wiederanpfiff brachten die Sickingensportler weiterhin nicht viel auf die Reihe. Lediglich der Anschlusstreffer durch Emre Karateke gelang noch. Somit haben die Landstuhler nun drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer SG OOKB. Das wäre nicht weiter schlimm – auch der Vizemeister steigt bekanntlich auf. Der SSC aber hätte schon am vorletzten Spieltag den Aufstieg klarmachen können. So muss man noch etwas zittern, denn der SV Kottweiler-Schwanden II sitzt den Landstuhlern im Nacken. Dem Sickingensportclub hat aber zwei Zähler Vorsprung und somit alles in eigener Hand.

SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann II - SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg II 8:0. Die Hausherren überrollten die Gäste von Minute eins an. Marko Hoffmann (5.), Pascal Rutz (21., 24.) und Marc Spielberger (36., 37.) sorgten für eine mehr als deutliche Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber nichts anbrennen und bauten Ihre Führung stattdessen aus. Felix Küntzler (49.), Maurice Baumgärtel (73.) und Kai-Uwe Krupp trafen und rundeten so den starken Heimsieg ab.

TuS Landstuhl II - SG Queidersbach/Harsberg II 3:2. Die Gastgeber aus Landstuhl zeigten eine starke erste Hälfte, in der Sie sich mit Toren von Christian Lohmann (6.) und Marc Pfeffer (11., 32.) belohnen konnten. Nach dem Seitenwechsel waren es dann aber die Gäste, die sich nicht aufgaben und mutig nach vorne spielten. Lars Müller konnte dann in der 56. Spielminute verkürzen. Als Sebastian Rutz (82.) kurz vor dem Ende den Anschluss erzielte, wurde es dann noch einmal knapp. Der TuS verteidigte in der Folge aber leidenschaftlich zu Ende und sicherte sich die drei Punkte.

SG Queidersbach/Harsberg II - SC Vogelbach II 1:2. Das Spiel fand bereits unter der Woche statt. In Harsberg-Schauerberg sahen die Zuschauer ein umkämpftes Spiel, in dem sich am Ende die Vogelbacher einen knappen Auswärtssieg sichern konnten.